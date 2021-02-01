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疫情當前！高市勞工局開放「線上申請勞資爭議調解」

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市勞工局提醒勞資雙方，疫情期間可多加利用「線上申請勞資爭議調解」，勞工局受理後即會指派專人服務。圖／高雄市勞工局提供
高雄市勞工局提醒勞資雙方，疫情期間可多加利用「線上申請勞資爭議調解」，勞工局受理後即會指派專人服務。圖／高雄市勞工局提供

高雄市勞工局去年受理3854件勞資爭議調處案件，因為疫情一直未解封，勞工局強化申訴中心服務櫃台及調解環境的消毒與阻隔措施，確保在安全環境下有效協助勞資雙方化解爭端，調解成立率達77％。最近疫情又趨緊張，勞工局提醒勞資雙方可多加利用「線上申請勞資爭議調解」，勞工局受理後即會指派專人服務。

高雄市勞工局長李煥熏表示，防疫優先，為了降低民眾的疑慮及風險，勞工局除加強辦公場域的消毒與防疫措施外，在勞資爭議調解部分，也鼓勵可以善用線上申請，相同的服務，免出門、免排隊更安心。且為避免勞資雙方因為忘記攜帶文件，而延誤調解效率，勞工局也貼心地將雙方須事先準備的佐證資料，轉製成QR code，印貼於寄發的開會通知單上，希望能再縮短彼此調解的時間，更安全有效地來進行調處。

李煥熏說，其實有許多勞資爭議案件，是由於雙方對勞動法令的誤解所產生。勞工局在召開調解會議之前，會主動聯繫雙方，提供相關法令的諮詢服務，消弭彼此的歧見，有些案件在未召開調解會議前，便可因此來達成和解。勞工局也提醒勞資雙方，經由線上申請勞資爭議調解的案件，倘若在開會前已和調解對象達成和解，也可利用線上申請撤回調解，一樣免出門就能辦理。

勞工局 疫情 高雄市

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