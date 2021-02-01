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霧台超美櫻花開了 年初二到初五、228連假交通接駁
「櫻粉」必追的南台灣賞櫻熱點之一，屏東縣霧台鄉的櫻花目前已經開約2到3成，屏東縣霧台鄉公所今在阿禮部落廣場舉行2021春遊霧台櫻花系列活動正式啟動到3月1日，邀請民眾過年期間到霧台賞櫻時，多利用接駁交通，避免塞車。
屏東縣里港警分局交通組指出，霧台鄉公所規畫在大年初二到大年初五、2月27日、2月28日與3月1日，年假與228連假期間，早上10點到下午2點，啟動交通接駁服務。
民眾開車到霧台鄉谷川大橋下伊拉停車場後，搭乘中巴上山，平均10到15分鐘一班，交通接駁有兩條路線，霧台車站與霧台鄉公所，民眾若要看櫻花王，可搭到霧台車站，櫻花王為在上霧台部落；另條路線到霧台鄉公所，民眾可以逛到神山商店街，品嘗神山愛玉。
里港警分局提醒民眾，多利用交通接駁服務，避免塞車，伊拉停車場可以停放350輛汽車。
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