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屏東熱博如期舉行有變數？ 潘孟安：2月4日是關鍵

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安今出席里港分局落成啟用儀式，媒體詢問縣內防疫升級作為，潘孟安強調，防疫優先，生活如常。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安今出席里港分局落成啟用儀式，媒體詢問縣內防疫升級作為，潘孟安強調，防疫優先，生活如常。記者劉星君／攝影

疫情升溫，屏東縣府從2月1日起啟動防疫升級措施，進入醫院戴口罩、實聯制，攜帶健保卡，訪客探病等限縮一個時段；縣府2月6日起舉行屏東熱帶農業博覽會，潘孟安說，強化防疫措施，全區禁止飲食，戴口罩，量額溫，原本室內場域統統移到戶外，指揮官陳時中2月4日是關鍵，熱博目前進度不變，將視狀況調整。

「生活如常、防疫優先」潘孟安說，如果防疫順利，生活無法如常，以防疫優先，屏東熱帶農業博覽會是戶外大型休閒農場概念，全區禁止飲食，做好人員分流、實名制、量體溫等都有相關配套。農業處指出，熱博占地30公頃，

潘孟安說，指揮官陳時中先前提到2月4日是關鍵，縣府會視狀況而定做調整，目前進度不變，熱博園區中原本有些在室內規畫，像是觀賞魚原本規畫在貨櫃屋，現在都統統移到戶外，搭帳篷通風，做好相關配套措施。

2021屏東熱博在屏東熱帶農業示範園區舉辦，2月6日到3月1日每日早上九點至下午五點（除夕休園一天）。

屏東縣府衛生局指出，2月1日起啟動防疫升級，2月1日起進入醫院，戴口罩、實聯制，還要攜帶健保卡；訪客探視（病）每天限縮為1個時段，每次探病以1小時為限（加護病房30分鐘），且每名住院病人每次限縮1名訪客為原則，最多2名，陪病（含照顧者）限1名。

住宿型機構、托嬰中心與社區據點，採預約及實名制，量體溫、手部消毒，加強據點環境及器材消毒，建議各據點提供共餐服務期間保持社交距離，或改為外帶餐食；消費場所，如賣場、超商、市場、市集，戴口罩，不提供試吃，不邊走邊吃。

屏東熱帶農業博覽會彩繪稻田去年12月插秧情形，今年的彩稻田以職棒5支球隊吉祥物為圖騰。圖／屏東縣府提供
屏東熱帶農業博覽會彩繪稻田去年12月插秧情形，今年的彩稻田以職棒5支球隊吉祥物為圖騰。圖／屏東縣府提供

屏東縣 口罩 健保卡

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