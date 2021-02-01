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金門玉璽酒開賣 幸運買主年節小確幸

中央社 / 金門縣1日電

金門酒廠「金牛犇騰」牛年玉璽酒今天在寧山庫開賣，4000名幸運買主開心以每盒新台幣售價1萬6800元領貨；不少酒商也前往收購，轉手價傳出飆到4萬元以上。現場熱鬧滾滾。

牛年玉璽酒，為56度高梁酒，容量600毫升，今年限量推出6000瓶，縣府保留其中4000瓶給縣民。縣長楊鎮浯1月底公開從近11萬6000多名設籍公民中，以電腦亂碼抽出4000名幸運買主。幸運者今天起分批在金酒寧山庫憑通知單價購。

依金酒規劃，玉璽酒的每盒價購1萬6800元，民眾除了可購買單盒外，另可搭配優惠銷售組合，組合一是600毫升56度牛年玉璽酒1盒及600毫升58度金門高粱酒12瓶，優惠價1萬9000元；組合二為600毫升56度玉璽酒1盒及600毫升58度2020庚子鼠金門高粱酒12盒，銷售1萬8800元。

儘管現場有不少酒商湧進收購，並傳出單是每盒玉璽酒轉手價已喊到4萬元，但仍有民眾表示要留下來當紀念；還有人說，看看行情再出手，不急著轉賣。

造型華麗的生肖系列玉璽酒，自2015年羊年限定推出以來，倍受歡迎；由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情，為了避免群聚傳染風險，金酒公司今年改變銷售方式，加上為了支持受疫情影響的免稅店並振興在地觀光，從符合春節公民配售酒的金門民眾中抽出4000人，每人限購1盒。

配合防疫，價購現場採取人潮分流，並落實量體溫和消毒作業。金湖鎮及金沙鎮今天兩天價購，金城鎮和金寧鄉3到5日，地點都在金酒公司寧山配銷處。烈嶼鄉價購在烈嶼供銷站受理。

金門 疫情 年改

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