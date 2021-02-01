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金門牛年玉璽酒今天開賣 轉手翻倍賺民眾笑領大紅包

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門的牛年玉璽酒今天開賣，民眾王國代開心的說，酒會收藏起來，自己捨不得賣。記者蔡家蓁／攝影
金門的牛年玉璽酒今天開賣，民眾王國代開心的說，酒會收藏起來，自己捨不得賣。記者蔡家蓁／攝影

金門的牛年玉璽酒今天上午正式開賣，先前抽中的4千名幸運兒，從今天起分批前往金酒公司購買，由於數量有限，一早就有不少酒商前往收購，每盒售價1萬6800元，傳出轉手收購價已喊到4萬元以上，領到的民眾個個都笑哈哈，直說是過年前的大紅包

金門酒廠每逢歲末年初推出台灣限定版生肖玉璽酒，自2015年起至今已經發表羊、猴、雞、狗、豬、鼠年6款生肖玉璽酒，年年引發搶購熱潮；今年限量的「金牛犇騰玉璽酒」，則改變銷售方式，從總數6千瓶中，保留4千瓶，在1月20日舉辦公開抽籤儀式，從符合資格的11萬6021人中抽出幸運的4千人，中籤率3.4％。

玉璽酒今天正式開賣，對象是金湖鎮及金沙鎮的買主，一早寧山庫就湧進不少車潮與人潮，車子甚至快停到外圍的大馬路，有民眾早早就到場排隊買酒，大家的神情都很開心，直說今年的價錢很不錯，如果轉手，可望賣到好價錢，就當作過年的大紅包；但也有人直接說，不打算出售，要留下來收藏

另外，則有不少酒商帶著數十萬現金到場直接收購酒，價錢從4萬元甚至收購價喊到4萬3千元，酒商們都透露，今年的數量少，價錢喊太高，很多人都買不下去；但也有民眾惜售，等看市場的行情再出手。

另外，金酒公司也趁勢推出優惠銷售組合，組合一為0.6L-56度金牛犇騰玉璽酒1盒及0.6L-58度金門高粱酒12瓶，銷售優惠價為新臺幣1萬9000元；組合二為0.6L-56度金牛犇騰玉璽酒1盒及0.6L-58度2020庚子鼠金門高粱酒12盒，銷售優惠價為新台幣1萬8800元。

廈門三元富通股份有限公司總裁蔡宜芳也說，玉璽酒，不只是酒，已經變成是藝術品，甚至有民眾為了集滿象徵吉祥的十二生肖而瘋搶，玉璽酒的價格也持續飆漲，當中，雞年的玉璽酒最為珍貴，主要是因為有「起家」與「聞雞起舞」的好兆頭，當初售價約為1萬，但現在已經漲到10多萬元。

蔡宜芳表示，這款酒，目前很多人在蒐集一整套，所以估計還是會造成搶購熱潮，她透露，近日就收到數百通打來問牛年玉璽酒的電話，足見搶手的程度。

金酒公司配合防疫進行人潮分流，現場也落實量體溫和消毒作業。各鄉鎮價購日期分別為金湖鎮及金沙鎮2月1日至2日；金城鎮及金寧鄉2月3日至5日於金酒公司寧山配銷處；烈嶼鄉2月2日至3日於烈嶼供銷站。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門的牛年玉璽酒今天上午正式開賣，民眾在購買前，都會打開仔細驗貨。記者蔡家蓁／攝影
金門的牛年玉璽酒今天上午正式開賣，民眾在購買前，都會打開仔細驗貨。記者蔡家蓁／攝影
金門的牛年玉璽酒今天上午正式開賣，民眾大排長龍。記者蔡家蓁／攝影
金門的牛年玉璽酒今天上午正式開賣，民眾大排長龍。記者蔡家蓁／攝影
金門的牛年玉璽酒今天開賣，不少民眾除了買玉璽酒，還帶購買滯銷的其他酒品。記者蔡家蓁／攝影
金門的牛年玉璽酒今天開賣，不少民眾除了買玉璽酒，還帶購買滯銷的其他酒品。記者蔡家蓁／攝影

金門 蔡宜芳 紅包

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