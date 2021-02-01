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陳其邁慰訪送暖心福袋 獨居長輩感動

中央社 / 高雄1日電

農曆春節將到，高雄市長陳其邁今天在社會局人員陪同下，前往大寮區慰訪兩名獨居長輩，陳其邁除送上春節暖心福袋，提供生活所需，也叮嚀長者注意健康，讓阿嬤感動到幾近落淚。

農曆春節即將到來，陳其邁今天上午前往大寮區慰訪獨居長輩71歲的徐姓阿嬤跟73歲的伍姓阿嬤，不僅致贈年節禮盒、市長紅包，還送上暖心福袋（包含春聯、營養品、圍巾、手套、帽子、襪子、脖圍及暖暖包等），並和長輩聊聊生活起居，關心身體健康，讓長輩們提早感受濃濃年味。

其中，徐姓阿嬤喜歡和朋友外出走走，但她曾因跌倒右腳筋受損，走路略受影響，外出須以拐杖輔助。

獨居的伍姓阿嬤則是鄰居眼裡的開心活寶，她因身體狀況不好需定期回診，目前由高雄市大寮區中興社區發展協會提供關懷訪視服務、居家服務及備餐服務，還有申請緊急救援連線服務。陳其邁探視時也關心她的膝蓋狀況，並貼心叮嚀她起床後不要太快下床，伍姓阿嬤見眾人夾道關心，坦言相當感動。

陳其邁表示，社會局長期結合民間團體，提供獨居老人電話問安、關懷訪視、資源連結及加強關懷服務。高市獨居老人約有1萬7627人，在農曆春節期間，部分獨居長輩的子女會回家團圓，但仍有不少獨居長輩孤獨過節。因此市府透過49個長青社區關懷服務隊、結合107個社區照顧關懷據點及各區公所關懷獨居長者。

社會局也致贈3700份年節禮盒，給全市列冊關懷、經濟弱勢榮民及原住民獨居長輩，送上溫暖與祝福，感受年節氣氛。過年期間，市府對於獨居長輩的服務「不打烊」，市民朋友如發現需要緊急協助的長輩，請撥打1999高雄萬事通或113專線通報。

獨居老人 阿嬤 陳其邁

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