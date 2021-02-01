高雄空品不佳遭抗議 陳其邁回應「PM2.5降低10％」

高雄市反空汙人士、反萊豬醫師蘇偉碩今天上午到高雄市府抗議空汙問題，高雄市長陳其邁在外訪視獨居長輩。陳其邁表示，上任後PM2.5降低10％、氮氧化物降低13.8％、硫化物降低22％，非常努力且具體改善空氣品質，有具體改善空氣品質，會繼續努力。

今早高雄市長不在市府，前往大寮區探望獨居長輩。針對高雄空汙問題，陳其邁表示，他去年上任後著手改善空汙，包括召開空汙防制會議，邀請反空汙大聯盟、地球公民基金會等民間團體與專家共同制定改善空汙具體期程，從109年與108年比較，PM2.5降低10％、氮氧化物降低13.8％、硫化物降低22％，非常努力且具體改善空氣品質。

陳其邁說，興達電廠有4座燃煤機組停2降2，要求其中2部降煤的發電負載由65%降至50%以下，減煤日也再增加4月與9月，減煤量根據空氣狀況，最高降30％。

陳其邁說，固定汙染源部分，共有744家列管鍋爐廠商，本來在111年7月完成（改善），提早在109年年底完成，另擬定電廠與汽電共生相關廠商排放標準，未來會採取更嚴格排放標準，強制大型固定汙染源須採取具體改善策略，希望電廠或汽電共生廠在3年2階段達到減排50％以上，解決空氣汙染部分。

陳說，總體汙染源含境內與境外，高市境內汙染源佔33％、境外25％，其他縣市4成多，高雄處於東北季風的下風，面對較大挑戰，市府採取多元方式達到改善空氣汙染目標，會繼續努力來做。