聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東工策會推出買年菜送「十全大補好好包」 限量50套
屏東縣工商發展投資策進會與屏東縣中小企業榮譽指導員合作，推出首波商品超值組合，購買屏東在地知名餐廳6人份外帶年菜5880元，就送價值3500元的「十全大補好好包」，限量50組發售，民眾若有興趣購買者，跟水月囍樓取貨，訂購專線08-7551875。
農曆春節將至，今年受到新冠肺炎疫情影響，各地活動紛取消，讓民眾出門消費意願大幅降低，屏東縣工策會總幹事李清聖說，考量民眾消費需求，構思推出「宅在家商品超值組合」，整合在地廠商商品，優惠價格打包出售，刺激民眾採買興趣，同時幫助在地中小企業增加商品銷售數量。
屏東縣中小企業榮譽指導員協進會輔導會長許紫宥邀集協進會成員推出特色商品，包含水月囍樓餐廳的外帶年菜，水月囍樓餐廳是屏東的溯源三顆星餐廳，外帶年菜有「芋香無錫神農排」、「子孫滿堂飛魚卵萬金雞米糕」、「肉桂蒸龍膽石斑」、「御品藥膳大蝦」、「鮑魚蹄筋燴烏參」等五道菜，食材來源有縣內雲山農園的肉桂葉、香腸世家的飛魚卵香腸、中央畜牧場的神農豬肉、萬金畜產的搖滾萬金雞肉。
許紫宥說，今年到疫情影響，尾牙取消150桌，但在內用年菜部分未受影響，外帶年菜跟往年差不多。婚宴部分，目前有一組新人2月舉辦婚宴打來延期，目前則是電話洽詢居多。
訂購外帶年菜可額外獲限量發行，價值3500元的「十全大補好好包」，由屏東在地13家廠商合作，內容造型口罩10個、保溫袋1個、雲山農園左手香純露漱口水1瓶、齒時齒刻牙醫診所牙刷組1組、吉利化工廠英國梨小蒼蘭潔手凝露1瓶、屏東生活互聯網提供屏東在地生活好康卡1張、井源淨水設備提供的多用途抗菌除臭次氯酸水1瓶、開季潔實業公司提供牙線1包、樂天工廠手機支架、樂天工廠手機配件專賣店提供的影視播放盒（須付安裝費）。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言