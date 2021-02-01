屏東工策會推出買年菜送「十全大補好好包」 限量50套

屏東縣工商發展投資策進會與屏東縣中小企業榮譽指導員合作，推出首波商品超值組合，購買屏東在地知名餐廳6人份外帶年菜5880元，就送價值3500元的「十全大補好好包」，限量50組發售，民眾若有興趣購買者，跟水月囍樓取貨，訂購專線08-7551875。

農曆春節將至，今年受到新冠肺炎疫情影響，各地活動紛取消，讓民眾出門消費意願大幅降低，屏東縣工策會總幹事李清聖說，考量民眾消費需求，構思推出「宅在家商品超值組合」，整合在地廠商商品，優惠價格打包出售，刺激民眾採買興趣，同時幫助在地中小企業增加商品銷售數量。

屏東縣中小企業榮譽指導員協進會輔導會長許紫宥邀集協進會成員推出特色商品，包含水月囍樓餐廳的外帶年菜，水月囍樓餐廳是屏東的溯源三顆星餐廳，外帶年菜有「芋香無錫神農排」、「子孫滿堂飛魚卵萬金雞米糕」、「肉桂蒸龍膽石斑」、「御品藥膳大蝦」、「鮑魚蹄筋燴烏參」等五道菜，食材來源有縣內雲山農園的肉桂葉、香腸世家的飛魚卵香腸、中央畜牧場的神農豬肉、萬金畜產的搖滾萬金雞肉。

許紫宥說，今年到疫情影響，尾牙取消150桌，但在內用年菜部分未受影響，外帶年菜跟往年差不多。婚宴部分，目前有一組新人2月舉辦婚宴打來延期，目前則是電話洽詢居多。