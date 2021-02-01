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陳其邁關懷獨居長輩 發揮醫師本色指導阿嬤健康保養

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（右三）今早探望大寮區獨居長輩，致贈圍巾、手套及暖暖包等禦寒用品。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁（右三）今早探望大寮區獨居長輩，致贈圍巾、手套及暖暖包等禦寒用品。記者徐白櫻／攝影

全高雄市獨居老人人數約1萬7627人，農曆年許多人沒有子女返鄉團聚。高雄市長陳其邁今早探望大寮區兩名長輩，致贈圍巾、手套及暖暖包等禦寒衣物，探望時還發揮醫生天性，關心73歲伍姓阿嬤膝蓋情況，並交代阿嬤平常起床後坐一下，不要太快下床，平日多走出戶外與鄰居互動聊天。

因應農曆春節到來，高雄市長陳其邁今天上午在社會局安排下探訪大寮區71歲徐姓阿嬤與73歲伍姓阿嬤，其中徐阿嬤有個身障兒子同住，伍阿嬤則是獨居在一棟透天厝，沒有兒女照應，因膝蓋不利上下樓梯，在客廳鋪床睡覺方便出入。

陳其邁送上新年紅包，奶粉、圍巾、手套、帽子、襪子及脖圍，詢問徐阿嬤身體有沒有哪裡不舒服。徐阿嬤看見眾人來關心，當眾感動落淚，也抬起左腳說，以前跌倒導致膝蓋會痛，走路不方便。

陳其邁表示，今天此行是希望獨居長輩能在過年時多一點喜氣、感受社會關心，另感謝社區社工固定家訪照顧長輩起居，在獨居長輩照顧上，市府與民間團體合作，提早來跟大家拜年。

社會局指出，過年前致贈3700份年節禮盒給列冊關懷與經濟弱勢長輩，盼讓大家感受年節氣氛；過年期間，市府對獨居長輩服務「不打烊」，如有長輩需要緊急協助，可撥打1999高雄萬事通或113專線通報。

高雄市長陳其邁（右二）今早探望大寮區獨居長輩徐阿嬤，關心阿嬤抱怨的膝蓋問題。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁（右二）今早探望大寮區獨居長輩徐阿嬤，關心阿嬤抱怨的膝蓋問題。記者徐白櫻／攝影

阿嬤 獨居老人 陳其邁

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