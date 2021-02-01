陳其邁關懷獨居長輩 發揮醫師本色指導阿嬤健康保養

全高雄市獨居老人人數約1萬7627人，農曆年許多人沒有子女返鄉團聚。高雄市長陳其邁今早探望大寮區兩名長輩，致贈圍巾、手套及暖暖包等禦寒衣物，探望時還發揮醫生天性，關心73歲伍姓阿嬤膝蓋情況，並交代阿嬤平常起床後坐一下，不要太快下床，平日多走出戶外與鄰居互動聊天。

因應農曆春節到來，高雄市長陳其邁今天上午在社會局安排下探訪大寮區71歲徐姓阿嬤與73歲伍姓阿嬤，其中徐阿嬤有個身障兒子同住，伍阿嬤則是獨居在一棟透天厝，沒有兒女照應，因膝蓋不利上下樓梯，在客廳鋪床睡覺方便出入。

陳其邁送上新年紅包，奶粉、圍巾、手套、帽子、襪子及脖圍，詢問徐阿嬤身體有沒有哪裡不舒服。徐阿嬤看見眾人來關心，當眾感動落淚，也抬起左腳說，以前跌倒導致膝蓋會痛，走路不方便。

陳其邁表示，今天此行是希望獨居長輩能在過年時多一點喜氣、感受社會關心，另感謝社區社工固定家訪照顧長輩起居，在獨居長輩照顧上，市府與民間團體合作，提早來跟大家拜年。