民進黨、基進站路口挺黃捷 罷捷批：別雙標抹黑！

距離罷免高雄市鳳山區議員黃捷投票不到一周，黃捷今持續與民進黨民代等人站路口，另台灣基進今也由罷韓領頭人之一的新聞部主任張博洋站路口宣講支持黃捷；罷捷團體也將從明起找有力人士一起掃街宣傳，互別苗頭。

黃捷今在民進黨立委許智傑、劉世芳等人陪同下，站路口呼籲鳳山市民2月6日投下不同意罷免票。針對台灣基進昨指罷捷車隊出現「婊」字看板，黃捷批不雅字眼、人身攻擊充斥遊行，羞辱、霸凌女性，沿途放鞭炮也對居民造成困擾。

黃捷說，希望用理性方式表達訴求，而不是用影響居民、霸凌女性的方式。她則會繼續努力，早市掃到夜市，從早到晚勤走基層，懇請更多鳳山鄉親站出來，不要繼續助長這樣仇恨的社會風氣，不希望用這種報復性行為來阻礙社會進步。

黃捷並表示，剩最後5天，她會繼續用誠懇的態度、努力的表現，徵求鳳山鄉親的認同，把握最後時間，讓更多鳳山人願意站出來2月6日投下不同意罷免票。

黃捷說，最後5天也會有愈來愈多不分黨派民代和公民團體站出來，讓大家知道這場報復性行為會在2月6日終止，讓大家看到民主的勝利、鳳山人的勝利，阻止報復性連鎖罷免行為。她也感謝台灣基進的支持，感謝各界送暖，讓她不孤單。

許智傑說，很多支持黃捷的人認為不需要出來投票，因為罷免不會過，但愈是這樣愈讓人擔心，希望支持黃捷的鳳山人也要勇於站出來投票挺黃捷。劉世芳批國民黨傾全黨之力挺罷捷，希望鳳山人一定要出來投不同意票。

張博洋批罷免行動是針對小黨的政治追殺，從無黨籍的黃捷到台灣基進的陳柏惟，打壓多元價值，與當初高雄市民共同罷免韓國瑜無法相提並論。

罷捷總部發言人徐尚賢說，昨天遊行看板是「拔菜」團體做的看板，不同團體不同做法，非罷捷總部授意；也請標準一致，黃捷說的「倒鉤鳥」是否也是霸凌男性？還有其他團體也做出人身攻擊，是否也要一併譴責，不要雙標，另昨天遊行也有盡力將對居民影響降到最低。

徐尚賢說，罷捷被冠上報復性從去年就承受抹黑至今，這是人民展現民主的意志，不要自己罷免就是民主，別人罷免就是報復性，「只許州官放火，不許百姓點燈，雙重標準」，用報復性3個字抹黑鳳山人，批是特定粉絲所為，「那請問去年罷韓94萬票是否也是特定人的粉絲？」

徐尚賢說，罷捷最後一周，也會請有力人士、各政黨和社團等來站台，歡迎所有顏色一起來，「也希望總統蔡英文替我們罷捷，不要雙標，他們是民主，我們就是政黨介入」，也希望民進黨政府行政要中立。最後一周，明起2、3、4日會請有力人士等協助掃街宣傳，5日罷捷之夜也會有有力人士來站台。