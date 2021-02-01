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柴山秘境海蝕洞如何管? 相關單位都傷神

聯合報 / 記者王慧瑛林伯驊／高雄即時報導
柴山阿朗壹展現大自然的鬼斧神工，美得讓人讚嘆。圖／讀者提供
柴山阿朗壹展現大自然的鬼斧神工，美得讓人讚嘆。圖／讀者提供

美景人人愛，近年旅遊秘境話題性高，靠網路推波助瀾，許多秘境成人氣路線，人潮帶來環境負荷，安全性更不能輕忽。高雄17歲古姓少年日前與女友及友人到柴山秘境海蝕洞看夕陽，攀爬岩石時卻不慎掉落6、7公尺高，雙手骨折多處擦傷。岸巡隊表示，柴山緊臨海岸線有珊瑚礁海蝕地形，發展許多秘境路線，但相關設施尚不足，去年接獲6件受傷救護、1件迷路。

秘境海蝕洞如何管理，讓國家自然公園管理處、高雄市政府有些傷神。高雄市政府觀光局表示，海蝕洞等秘境路線周邊涵蓋軍事管制區、壽山國家自然公園等，觀光局較難著力，提醒遊客到秘景遊賞安全第一，別為了拍照等，忽略安全性。

國家自然公園管理處副處長洪啟源說，海蝕洞不在國家公園範圍內，但前往海蝕洞會經過國家自然公園園區，管理處在海蝕洞外圍設置告示牌及圍欄，強化安全防護措施。

洪啟源說，管理處解說、巡山人員遇到遊客會不厭其煩善意提醒遊客注意安全，當地保七總隊警察也有安排巡邏，隨時規勸遊客別涉險。

洪也說，海蝕洞洞頂岩塊不穩定容易崩落，尤其是雨後更加危險，曾有遊客被掉落的岩塊K到，幸好當時僅受皮肉傷。海蝕洞洞頂樹木現已長得茂盛，路徑不明顯，擅自攀爬危險性相當高，呼籲不要有攀爬行為。

第五岸巡隊表示，柴山緊臨海岸線有珊瑚礁海蝕地形，被發展許多秘境路線，但尚未經開發，沒設相關安全設施，去年接獲受傷案6件、迷路1件，此為今年首起受傷案。這次發生地點在柴山秘境沿線「海角咖啡」附近，是民眾賞夕陽熱點，不少人跨過欄杆走往海灘。

提到高雄近年走紅的秘境，首推柴山阿朗壹、大自然海蝕洞，兩處相鄰，可以一趟完成。高雄宋姓女子常約友人到當地賞景，她說，當地昔日是軍事管制區，外人不得其門而入，後來管制範圍縮小，美景才浮現，被口耳相傳放送。建議造訪秘境行前要做功課，衡量體能、考量天氣，也要選對衣著鞋子，更別為了拍照取景做出危險行為，才不會敗興而歸。

柴山阿朗壹一邊是山、一邊是海，景致壯闊。圖／讀者提供
柴山阿朗壹一邊是山、一邊是海，景致壯闊。圖／讀者提供
遊客站在高雄柴山大自然海蝕洞上拍照，畫面夢幻。圖／讀者提供
遊客站在高雄柴山大自然海蝕洞上拍照，畫面夢幻。圖／讀者提供
站在柴山大自然海蝕洞旁的岩壁，可拍出如夢似幻的美景。圖／讀者提供
站在柴山大自然海蝕洞旁的岩壁，可拍出如夢似幻的美景。圖／讀者提供
柴山阿朗壹沿線有許多礁石，構成美麗的景致，吸引遊客、釣客造訪。圖／讀者提供
柴山阿朗壹沿線有許多礁石，構成美麗的景致，吸引遊客、釣客造訪。圖／讀者提供
高雄17歲古姓少年偕女友、5名友人，到柴山秘境海蝕洞看夕陽，攀爬岩石卻不慎跌落。記者林伯驊／翻攝
高雄17歲古姓少年偕女友、5名友人，到柴山秘境海蝕洞看夕陽，攀爬岩石卻不慎跌落。記者林伯驊／翻攝
柴山阿朗壹的碎心石，讓人見證大自然的鬼斧神工。圖／讀者提供
柴山阿朗壹的碎心石，讓人見證大自然的鬼斧神工。圖／讀者提供
柴山阿朗壹沿線有許多仙人掌，仙人掌開出鮮豔花朵，吸引蜜蜂流連忘返。圖／讀者提供
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珊瑚 觀光局 高雄市

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