柴山秘境海蝕洞如何管? 相關單位都傷神

美景人人愛，近年旅遊秘境話題性高，靠網路推波助瀾，許多秘境成人氣路線，人潮帶來環境負荷，安全性更不能輕忽。高雄17歲古姓少年日前與女友及友人到柴山秘境海蝕洞看夕陽，攀爬岩石時卻不慎掉落6、7公尺高，雙手骨折多處擦傷。岸巡隊表示，柴山緊臨海岸線有珊瑚礁海蝕地形，發展許多秘境路線，但相關設施尚不足，去年接獲6件受傷救護、1件迷路。

秘境海蝕洞如何管理，讓國家自然公園管理處、高雄市政府有些傷神。高雄市政府觀光局表示，海蝕洞等秘境路線周邊涵蓋軍事管制區、壽山國家自然公園等，觀光局較難著力，提醒遊客到秘景遊賞安全第一，別為了拍照等，忽略安全性。

國家自然公園管理處副處長洪啟源說，海蝕洞不在國家公園範圍內，但前往海蝕洞會經過國家自然公園園區，管理處在海蝕洞外圍設置告示牌及圍欄，強化安全防護措施。

洪啟源說，管理處解說、巡山人員遇到遊客會不厭其煩善意提醒遊客注意安全，當地保七總隊警察也有安排巡邏，隨時規勸遊客別涉險。

洪也說，海蝕洞洞頂岩塊不穩定容易崩落，尤其是雨後更加危險，曾有遊客被掉落的岩塊K到，幸好當時僅受皮肉傷。海蝕洞洞頂樹木現已長得茂盛，路徑不明顯，擅自攀爬危險性相當高，呼籲不要有攀爬行為。

第五岸巡隊表示，柴山緊臨海岸線有珊瑚礁海蝕地形，被發展許多秘境路線，但尚未經開發，沒設相關安全設施，去年接獲受傷案6件、迷路1件，此為今年首起受傷案。這次發生地點在柴山秘境沿線「海角咖啡」附近，是民眾賞夕陽熱點，不少人跨過欄杆走往海灘。