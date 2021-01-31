270名查報員密錄器不離身 民間檢舉達人年賺43萬獎金

高雄市環保局現有270名查報員在第一線抓違規行為，隨身配有密錄器、行車紀錄器等，鎖定髒亂點等熱區出沒，必要時架設固定式攝影機，捕捉民眾是否亂丟菸蒂、吐檳榔汁、狗便未清理等。除了查報員抓違規有一套，去年有63%裁罰案來自民眾檢舉，檢舉達人有人一年拿走43萬獎金，進帳豐厚。

環保局稽查科長陳偉德說，高雄市環保局檢舉系統採會員制，等於也是實名制，目前約有7千名會員，會員提出影像等資訊檢舉後，若裁罰成案，能獲得檢舉獎金，通常是案件裁罰金額15%，以亂丟菸蒂罰單為例，一張罰單1200元，檢舉人可獲180元。

環保局統計，去年對環境髒亂相關案件開罰2萬7418件，總裁罰金額3958萬1400元，以亂丟菸蒂1萬4077件最多、開罰金額達1906萬9000元，其次為亂丟垃圾5050件、開罰744萬7200元，第三名為亂吐檳榔汁渣2575件、開罰450萬5400元。

去年裁罰件數有63%來自民眾檢舉，案件數累計有1萬7438件，核發獎勵金約546萬元，獎勵金冠軍拿走逾43萬元，第二名約36萬、第三名33萬左右，幾乎是職業級的檢舉達人。