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8旬情報員爺爺手寫春聯 獨立書店圓夢擺攤義賣
農曆春節前，屏東獨立書店永勝5號與畢嘉士基金會合作春聯販售義賣，為87歲爺爺張啟祥圓夢，張爺爺有感於前年底心肌梗塞，好在及時治療，但去年在家中跌倒骨裂，休養數月後漸恢復，休養時他練字寫書法，希望將所寫的春聯義賣，義賣所得捐給畢嘉士基金會用做長輩照護，今下午在書店寫春聯義賣，有網友在網路上看到，特別趕來買，相當溫馨。
87歲爺爺張啟祥在2016年起到畢嘉士永大日照中心接受服務，成為中心的大班長，經常協助其他失智、或失能的長輩們，然而在2019年底張爺爺突然心肌梗塞，幸好及時治療，卻又在去年中旬在家跌倒骨裂，休養數月終漸恢復。
張爺爺說，休養無聊時就練字，他有個心願希望能實現「我寫了一些春聯，希望農曆年前販售，所得想捐給長者照護」。
畢嘉士社區服務組長黃巖婷說，聽到張爺爺的心願後，團隊達成使命，陪張爺爺圓夢，讓長者擁有更多自我實現。經與張爺爺溝通討論分配收入，張爺爺決定三分之一自用，三分之二捐款。自用的三分之一，張爺爺說，「要買好料的給日照老友們加菜」。
張爺爺近期共寫99幅春聯，今天下午在獨立書店永勝五號義賣，許多在網路上看到消息民眾，還有認識張爺爺的社區朋友們，都到場支持，義賣賣出約30多幅，之後也會在屏東市永大日照中心義賣。
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