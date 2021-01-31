屏東下屆縣長參選熱烈 拜年布條看板熱鬧街頭

雖然下屆縣長選舉還有1年多，但民進黨的初選即將在今年底舉行，已有鍾佳濱、周春米和莊瑞雄表態參選，春節前拜年布條、看板熱鬧屏東街頭，連國民黨的蘇清泉都沒有缺席。

2022縣長選舉由於民進黨內競爭激烈，讓屏東的選戰提早開打，參選人立委鍾佳濱、周春米和莊瑞雄3人的宣傳看板早於半年前已在屏東的街頭懸掛，看出參選決心。

春節即將來臨，周春米和莊瑞雄以拜年布條掛在街頭巷弄展現誠意，而鍾佳濱沒掛布條，只掛幾幅大型拜年看板致意。

也表態要參選下屆縣長的蘇清泉，2018年與民進黨潘孟安競選敗北，有意捲土重來，雖然還不知道對手是誰，但不想讓民進黨因初選宣傳跑在前面，也掛出拜年布條，甚至還與民進黨有意參選黨內初選者的布條掛在一起，讓今年春節增添了縣長選舉味。

因涉及立委集體收賄案被羈押的民進黨立委蘇震清，則早在1個多月前就推出大型的拜年看板，由於蘇震清布局屏東縣長已久，他在羈押期間推出拜年看板，引發聯想，前天交保的蘇震清對是否參選縣長表示，要聽民眾的聲音。

除了拜年布條外，周春米印製意象春聯，在「春」字春聯中，以自己名字再加題「春回大地」、「米倉豐收」吉祥話，除此外，也在服務處分送總統蔡英文、副總統賴清德聯名的「牛轉乾坤」春聯，還有監察院長陳菊及屏東縣長潘孟安的春聯。

鍾佳濱和莊瑞雄沒有印製個別春聯，以總統蔡英文、副總統賴清德聯名的「牛轉乾坤」春聯，徵得同意一起聯名，發送給民眾。

民進黨下屆的縣長選舉初選，可說是近幾屆以來，參與人選重量級人物最多的一次，屏東縣黨部主委許展維表示，初選是黨內的機制，避免以後的分裂，初選約在12月，兄弟爬山各自努力，到目前為止，並沒有互相攻擊的狀況發生。

國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝表示，黨內目前有表態要參選下屆縣長的只有蘇清泉，雖然有人點名前立委柯志恩，但柯志恩至今沒有表態。