快訊

案908到過九份老街阿妹茶樓 新北市大動作消毒

玉山塔塔加現熊蹤 至少6隻還見黑熊母子檔

聽新聞
test
0:00 / 0:00

暖心！ 屏東市覺世堂連續10年捐輔具關懷弱勢

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市醒心社覺世堂是屏東龍虎崇聖堂的分歧，連續10年捐贈輔具給屏東縣府社會處，今舉行輔具捐贈儀式，副縣長吳麗雪（右五）代表受贈。圖／屏東縣府社會處提供
屏東市醒心社覺世堂是屏東龍虎崇聖堂的分歧，連續10年捐贈輔具給屏東縣府社會處，今舉行輔具捐贈儀式，副縣長吳麗雪（右五）代表受贈。圖／屏東縣府社會處提供

在屏東縣社會福利館旁的覺世堂長年關心弱勢家庭，2011年起每年捐贈輔具，照顧身心障者與長輩，今年是第10年，總計捐贈各類輔具近200台，受惠人次約達1500人次；屏東縣社會處指出，藉由覺世堂拋磚引玉，號召民眾除舊布新時，將家中閒置的二手輔具捐出，讓愛循環。

屏東市醒心社覺世堂是屏東龍虎崇聖堂的分歧，連續10年捐贈輔具給屏東縣府社會處，今天舉行輔具捐贈儀式，副縣長吳麗雪代表受贈，捐贈項目輪椅20台、帶輪型助步車11個，與不鏽鋼浴廁兩用椅11個，總價值10萬元的輔具。

社會處指出，屏東縣身心障礙人口與老年人口分別占全縣人口6.4%與18%，均高於全國身心障礙人口比例約5%及老年人口比例16.04%，且老年人口快速增加，輔具的需求量也提高。

社會處指出，對身障者與長輩而言，輔具能提升照顧的便利性與生活的自主性，也有助於恢復部分使用者所擁有的潛能，減緩後續失能情形。覺世堂捐贈的輔具是縣內需求量較高的項目，後續由輔具資源中心管理，搭配9處輔具據點與10處便利站服務，就近提供給經濟弱勢的身障朋友或長輩長期免費借用。

社會處指出，號召民眾在除舊布新，將家中閒置的二手輔具捐出，交由輔具資源中心清潔、消毒、整備後，再媒合給有需要的民眾使用，讓愛循環，若有捐贈意願者或輔具相關問題，可與社會處身心障礙福利科聯繫08-7320415轉5446陳社工，或洽輔具資源中心社工組08-7365455轉23至25。

延伸閱讀

醫院主管、員工、看護共謀 14年涉詐領1900萬補助

衝最後一波春節市集招租？瑞光夜市管委會：實屬誤傳

屏東市廣東路車禍事故最多 警方取締併排停車

適性輔導安置 身心障礙國三生模擬填志願2月報名

相關新聞

暖心！ 屏東市覺世堂連續10年捐輔具關懷弱勢

在屏東縣社會福利館旁的覺世堂長年關心弱勢家庭，2011年起每年捐贈輔具，照顧身心障者與長輩，今年是第10年，總計捐贈各類...

影／繪本Book思藝！繪本角色親子走秀結合環保創意無限

屏東縣萬巒鄉立圖書館推動閱讀，今在佳佐分館舉行曬書節，並結合鄉立幼兒園，舉行親子環保創意走秀，親子們討論繪本，將繪本角色...

高雄過好年 六合夜市多了異國風情

農曆年將至，高雄市19商圈合辦「高雄過好年」活動，六合夜市昨晚邀請長期在高雄的外籍師生、眷屬等，集結16國、26攤各式家...

國道10號增設北上匝道今通車 民族路匝道僅准國1南下

國道10號東行增設北上匝道歷經3年施工，於今上午6時開放通車，國道10號沿線交流道也配合調整通行動線管制，包含民族路匝道...

反萊劑醫師蘇偉碩：高雄空氣在殺人 明到市府表抗議

反萊劑醫師蘇偉碩關注高雄空氣品質，提出興達火力電廠應停止燒煤等訴求，他憂心「高雄的空氣在殺人」，要求市長陳其邁拿出作為。...

南台最大冷鏈廠啟用 蔬果保鮮期延2倍

高雄市加洲果菜運銷合作社設立南台灣規模最大的冷鏈物流加工廠，整年度農產品需求量提升至3萬公噸，平均攝氏4度的作業空間，可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。