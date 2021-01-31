暖心！ 屏東市覺世堂連續10年捐輔具關懷弱勢

在屏東縣社會福利館旁的覺世堂長年關心弱勢家庭，2011年起每年捐贈輔具，照顧身心障者與長輩，今年是第10年，總計捐贈各類輔具近200台，受惠人次約達1500人次；屏東縣社會處指出，藉由覺世堂拋磚引玉，號召民眾除舊布新時，將家中閒置的二手輔具捐出，讓愛循環。

屏東市醒心社覺世堂是屏東龍虎崇聖堂的分歧，連續10年捐贈輔具給屏東縣府社會處，今天舉行輔具捐贈儀式，副縣長吳麗雪代表受贈，捐贈項目輪椅20台、帶輪型助步車11個，與不鏽鋼浴廁兩用椅11個，總價值10萬元的輔具。

社會處指出，屏東縣身心障礙人口與老年人口分別占全縣人口6.4%與18%，均高於全國身心障礙人口比例約5%及老年人口比例16.04%，且老年人口快速增加，輔具的需求量也提高。

社會處指出，對身障者與長輩而言，輔具能提升照顧的便利性與生活的自主性，也有助於恢復部分使用者所擁有的潛能，減緩後續失能情形。覺世堂捐贈的輔具是縣內需求量較高的項目，後續由輔具資源中心管理，搭配9處輔具據點與10處便利站服務，就近提供給經濟弱勢的身障朋友或長輩長期免費借用。

社會處指出，號召民眾在除舊布新，將家中閒置的二手輔具捐出，交由輔具資源中心清潔、消毒、整備後，再媒合給有需要的民眾使用，讓愛循環，若有捐贈意願者或輔具相關問題，可與社會處身心障礙福利科聯繫08-7320415轉5446陳社工，或洽輔具資源中心社工組08-7365455轉23至25。