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高雄過好年 六合夜市多了異國風情
農曆年將至，高雄市19商圈合辦「高雄過好年」活動，六合夜市昨晚邀請長期在高雄的外籍師生、眷屬等，集結16國、26攤各式家鄉菜料理，讓外籍友人、消費者能抒發因疫情無法出國的苦悶感，也讓年味多了一些異國風情。
六合夜市表示，活動現場也安排創業單位試賣商品，讓創業攤位、公益攤位能有接觸市場的管道，要讓六合夜市成為培育高雄好味道的搖籃。
今年許多公司考量防疫取消尾牙聚餐等，六合夜市管委會規畫「三五好友美食小聚」，邀請六合夜市招牌店家提供加量不加價菜色， 組合成999元上桌拼盤料理，在六合夜市近自立路段安排用餐區，民眾下班後可約同事、朋友小聚，也適合家庭聚餐，希望在防疫和消費經濟間找到平衡點。
市府也派人力到夜市舉牌宣導提醒戴口罩，鼓勵市民、遊客放心消費，但防疫知識不可輕忽。
「高雄過好年」邁入第23年，今年包含三鳳中街、鹽埕堀江、哈瑪星、光華夜市、蓮池潭、後驛、南華、六合夜市、鳳山三民路、大連街、新鹽埕、青年家具街、忠孝夜市、興中夜市、長明、中央公園、新堀江等19個商圈參與。
經發局表示，各大商圈發起的年節活動照常舉辦，民眾須配合防疫措施，進出商圈全程戴口罩，量體溫、勤洗手或使用酒精消毒。
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