國道10號增設北上匝道今通車 民族路匝道僅准國1南下

國道10號東行增設北上匝道歷經3年施工，於今上午6時開放通車，國道10號沿線交流道也配合調整通行動線管制，包含民族路匝道僅准往國道1號南下（禁止東行國道10號往仁武、旗山），國道10號東行主線車道匝道路段將實施分流管制禁止變換車道，盼減少交通回堵、行車順暢。

​高雄市交通局表示，為疏解左營大中路壅塞問題，交通部高速公路局委託市府工務局新建工程處辦理「國道10號東向銜接國道1號北上匝道工程」於1月31日完工通車。

開放通車後，國道10號東行欲通往國道1號北上車輛，不必再經由國道10號橋下平面大中路通行，可直接於國道10號高架主線經北上匝道通往國道1號，預估可有效改善大中路鼎金系統交流道周邊道路交通。

​​交通局主秘許啟明表示，民族路匝道車流東行（往仁武、旗山）比例約30%，南下（往國道1號）約70%，長期因國道10號主線匯往國道1號南下車流與上匝道往國道10號東行車流於橋上匯流交織，導致回堵至平面道路，造成大中路及民族路長期尖峰壅塞嚴重。​

許啟明說，為期有效改善民族路、大中路交通，避免開放往國道10號東向重蹈過往主線與平面壅塞狀況，經市府與交通部高速公路局多次討論，民族路匝道通車後實施僅准往國道1號南下管制。

​​​許啟明表示，國道10號平面大中路及匝道聯絡道路民族路、文自路、博愛路交通繁忙，為利市民熟悉動線，通車初期將加強宣導，請民眾依指示動線遵行。

另市府與高速公路局將持續觀察通車後國道10號沿線匝道及周邊平面道路交通狀況，評估相關管制措施。