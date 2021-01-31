反萊劑醫師蘇偉碩：高雄空氣在殺人 明到市府表抗議

反萊劑醫師蘇偉碩關注高雄空氣品質，提出興達火力電廠應停止燒煤等訴求，他憂心「高雄的空氣在殺人」，要求市長陳其邁拿出作為。蘇偉碩明天上午10點到市府四維行政中心表達抗議，該時間陳其邁安排到大寮探視獨居長輩，雙方應該不會接觸。

蘇偉碩在臉書以「高雄的空氣在殺人，其邁，你在哪裡？」為主題發文，他說，再也無法忍耐了，在高雄這種殺人的空氣汙染下，卻沒有人出來發出一點聲音，「其邁，你是醫師，也是公衛專家」，高雄的空氣讓人猶豫要不要走到戶外，我將以市民身分到高雄市政府表達抗議，「我很生氣，我相信不是只有我很生氣」。

蘇偉碩表示，他不會找任何團體聲援，獨自一人到市府，沒有組織動員，只會拉個人抗議布條，沒有規畫遞交陳情書等，純粹想傳達小市民需求，希望市長正視。

根據高雄市環保局「空品報你知」觀測，高雄市今天戶外空氣品質呈現「局部橘色提醒」，與昨天相比空氣品質稍有轉好。今天持續受到東風吹拂影響，西半部整體風速偏弱，汙染稍有累積，上半天空氣相對差一些，午後對流與海風增強，空氣品質就有較明顯好轉。

興達電廠秋冬季節配合環保局減煤停機政策「停2減2」，今天2、4號機停機中，1號、3號機友善降載減排中。