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反萊劑醫師蘇偉碩：高雄空氣在殺人 明到市府表抗議

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反萊劑醫師蘇偉碩：高雄空氣在殺人 明到市府表抗議

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
反萊劑醫師蘇偉碩住高雄，也是土生土長高雄子弟，他說，高雄空氣品質讓人不安，他明天將到市府表達市民聲音，要求興達電廠立即停止燒煤殺人。本報資料照片
反萊劑醫師蘇偉碩住高雄，也是土生土長高雄子弟，他說，高雄空氣品質讓人不安，他明天將到市府表達市民聲音，要求興達電廠立即停止燒煤殺人。本報資料照片

反萊劑醫師蘇偉碩關注高雄空氣品質，提出興達火力電廠應停止燒煤等訴求，他憂心「高雄的空氣在殺人」，要求市長陳其邁拿出作為。蘇偉碩明天上午10點到市府四維行政中心表達抗議，該時間陳其邁安排到大寮探視獨居長輩，雙方應該不會接觸。

蘇偉碩在臉書以「高雄的空氣在殺人，其邁，你在哪裡？」為主題發文，他說，再也無法忍耐了，在高雄這種殺人的空氣汙染下，卻沒有人出來發出一點聲音，「其邁，你是醫師，也是公衛專家」，高雄的空氣讓人猶豫要不要走到戶外，我將以市民身分到高雄市政府表達抗議，「我很生氣，我相信不是只有我很生氣」。

蘇偉碩表示，他不會找任何團體聲援，獨自一人到市府，沒有組織動員，只會拉個人抗議布條，沒有規畫遞交陳情書等，純粹想傳達小市民需求，希望市長正視。

根據高雄市環保局「空品報你知」觀測，高雄市今天戶外空氣品質呈現「局部橘色提醒」，與昨天相比空氣品質稍有轉好。今天持續受到東風吹拂影響，西半部整體風速偏弱，汙染稍有累積，上半天空氣相對差一些，午後對流與海風增強，空氣品質就有較明顯好轉。

興達電廠秋冬季節配合環保局減煤停機政策「停2減2」，今天2、4號機停機中，1號、3號機友善降載減排中。

蘇偉碩 空氣品質

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