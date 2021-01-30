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高市「阿忠伯」住土角厝用鍋遮雨 志工幫修厝過好年
高雄市田寮區「阿忠伯」住在一間滿是破洞的土角厝內，因工作與車禍受傷，只剩六根手指與單眼視線正常，須辛苦提水，再燒開水洗澡。衡山行善團南二團今天出動志工替他整修房子與添購全新熱水器，阿忠伯以後下雨不愁，無須再拿鍋子來遮雨。
阿忠伯獨居未婚無子女，多年前左眼受傷失明，工作時陸續發生意外失去左右手共4根手指，平日獨立烹煮三餐，卻還要費力提水與燒柴洗澡，艱辛的環境讓生活充滿不便。
阿忠伯疾病纏身，3年前開始無法工作，天天棲身在狹小的傳統土角厝內，因小房子年久失修，壁面有許多破洞，若遇寒流來襲，刺骨寒風從壁面鑽入屋內，凍到無法睡覺。
衡山行善團的志工得知阿忠伯困境，過年前發動志工去幫他整修房子。南二團團長黃錫麒說，志工群更新屋頂，拆除土牆置換鋼板禦寒，另幫他安裝水電、柴燒熱水器及基本寢具，讓阿忠伯安心過好年。
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