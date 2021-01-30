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金門寒假國際教育營結訓 園遊會小朋友學當老闆推銷

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
「孩子們的創新創業園遊會」中有孩子的實戰銷售，小朋友都賣力推銷叫賣。圖／金門縣教育處提供
「孩子們的創新創業園遊會」中有孩子的實戰銷售，小朋友都賣力推銷叫賣。圖／金門縣教育處提供

「成為更好的自己！讓世界共好！」今年寒假金門縣政府教育處主辦、金寧中小學承辦的「寒假國際教育營」，今天下午舉辦重頭戲「孩子們的創新創業園遊會」，只見孩子們現學現賣，開起店當起「小老闆」，叫賣販售商品，直說好好玩！

「寒假國際教育營」今天圓滿結訓，包括教育處處長羅德水、副處長黃雅芬及金寧中小學校長陳雅蘭都到場參與，活動吸引許多家長及民眾前來，以行動支持孩子們連日來的學習成果。

今天下午是營隊活動的最高潮「孩子們的創新創業園遊會」，由「村復號」串連30家在地新創商號的產品，讓130多名「小小創業家」拿出自己1000元零用金組成28間社會企業，藉由瞭解商品背後故事、思索在地文化貨問題後產出行銷方案，從計算公司營業成本、希望達到的營業目標，計算進貨量後、採購貨品，最後實戰上場銷售，透過「做中學」體會到真正的國際教育核心價值。

只見小朋友都很認真「叫賣」與推銷，希望自己的小店可以賺錢，相當有趣，不少家長也捧場採購物品，幫小朋友衝業績，現場氣氛溫馨。

金門縣教育處表，此次活動共逾285人次學生報名參加，課程設計單位為臺灣知名創新教育團體「玩轉學校Pley School」，以本縣國際教育方針「全球思考，在地行動，創新思維無國界」為基礎，分別規劃「未來領袖營」及「創新創業營」共6日的學習活動，透過讓遊戲式情境教學，探討及解決可能大人都未曾深入思考的重要議題，培養金門在地實踐新世代。

金寧中小學校長陳雅蘭說，雖然因為新冠肺炎疫情影響了出國交流的計畫，但「國際教育是在地化的延伸」，具備設計思考解決問題的能力，亦是國際教育最核心的價值，因此今年規劃一系列豐富學習活動，就是啟發孩子們的解決問題及獨立思考能力，具備全球公民責任的胸懷及國際視野。

「我期待，你們可以成為一個遇到挫折也不會被打敗、遇到問題也不會放棄找到解法的孩子！」玩轉學校共同創辦人林哲宇說。他本次親自帶領團隊過來金門，表示玩轉學校不單單只是想辦營隊，而是有共同的使命感，希望讓孩子在意世界的改變，讓世界共好。

「寒假國際教育營」有很多課程，是團隊討論，小朋友認真討論各項議題。圖／金門縣教育處提供
「寒假國際教育營」有很多課程，是團隊討論，小朋友認真討論各項議題。圖／金門縣教育處提供
「寒假國際教育營」今天下午舉辦重頭戲「孩子們的創新創業園遊會」，相當有趣。圖／金門縣教育處提供
「寒假國際教育營」今天下午舉辦重頭戲「孩子們的創新創業園遊會」，相當有趣。圖／金門縣教育處提供
今年寒假由金門縣政府教育處主辦、金寧中小學承辦的「寒假國際教育營」今天舉辦結業，小朋友都覺得課程很有趣。圖／金門縣教育處提供
今年寒假由金門縣政府教育處主辦、金寧中小學承辦的「寒假國際教育營」今天舉辦結業，小朋友都覺得課程很有趣。圖／金門縣教育處提供

金門 寒假

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