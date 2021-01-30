快訊

獨／昔中醫總裁夫人 梅嫦芬驚吐「有夫妻之實無名份」

部桃案863一家6人確診 醫憂傳播力大恐射破防火牆

疫情升溫 金門針對機關學校與公共場所展開消毒

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
新冠肺炎疫情升溫，為因應即將到來的春節連續假期，金門縣防疫消毒大隊即日起針對全縣7處交通場站，學校及民眾洽公機關等地點進行消毒作業。圖／金門縣政府提供
新冠肺炎疫情升溫，為因應即將到來的春節連續假期，金門縣防疫消毒大隊即日起針對全縣7處交通場站，學校及民眾洽公機關等地點進行消毒作業。圖／金門縣政府提供

新冠肺炎疫情升溫，為因應即將到來的春節連續假期，金門縣防疫消毒大隊今表示，即日起針對全縣7處交通場站，包括公車、機場、碼頭；5座百貨賣場、電影院等大型營業場所；市場、商圈等3處人潮聚集民生熱點、33處村里社區、72處學校及民眾洽公機關等逾120處地點戶外之公共環境進行消毒作業，確保縣民環境安全。

金門縣環保局表示，公共場所防疫工作需要內外兼顧，各場所管理單位也要一起投入本次防疫消毒工作，針對各場所內部環境，特別是人員經常接觸之表面，如電梯按鈕、手扶梯、地面、健身器材、遊樂設施、桌椅、電話筒等經常接觸之任何表面，都要特別注意。

此外，公共浴廁，如水龍頭、廁所門把、馬桶蓋及沖水握把，也應有專責人員定期清潔，並至少每天消毒一次，如果顧客頻繁出入，可適度提高消毒頻率。另中央流行疫情指揮中心已經訂有大眾運輸、大型營業場所、社區管理維護等因應指引，也請各場所管理單位能夠參考落實。

環保局也提醒，民眾面對消毒作業時，請不需擔心，金門目前尚無疫情發生，但仍請大家共同來做好消毒及防疫工作；依行政院環保署編訂環境消毒參考指引，民眾消毒時，使用 1：50(當天泡製，以 1 份漂白水加 49 份的冷水)的稀釋漂白水/次氯酸鈉(1000 ppm)，以拖把或抹布進行桌椅等環境表面及地面擦拭，由內而外，由上而下逐步擦拭消毒，所有表面完成後，再進行地面清洗消毒，留置時間建議 1-2 分鐘，再以濕拖把或抹布擦拭清潔乾淨。

環保局也呼籲民眾養成良好的防疫習慣，如：勤洗手、做好環境清潔消毒，並於出入人多、密閉及不特定的場所配戴口罩。

疫情 金門 新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

金門沙美老街免費導覽遊程首發登場 探訪金沙老街之美

南北並肩防疫作戰 台南消毒車北上撐桃園

日本餐廳用紙扇當隔板防疫 劉寶傑傻眼：怎麼消毒？

大湳市場買氣受衝擊未恢復 鄭文燦：1、2月攤租減半

相關新聞

高市「阿忠伯」住土角厝用鍋遮雨 志工幫修厝過好年

高雄市田寮區「阿忠伯」住在一間滿是破洞的土角厝內，因工作與車禍受傷，只剩六根手指與單眼視線正常，須辛苦提水，再燒開水洗澡...

反萊豬醫師控高雄空氣殺人？ 陳其邁：每天監看數據控管

據環保署監測及氣象局資料顯示，因大陸冷氣團漸弱，環境風場轉為偏東風，擴散條件差，汙染物易累積，今天又是中部以南空氣品質為...

屏東宿省千元難敵疫情 旅宿業心情七上八下

國內疫情近日因部立桃園醫院群聚事件升溫，各縣市大型及春節活動紛紛取消，「盡量少出門」再度衝擊觀光業，屏東縣27日起推出「...

金門沙美老街免費導覽遊程首發登場 探訪金沙老街之美

沙美老街現在正夯，摩洛哥更成為遊金門類出國的代表景點之一，金門縣政府觀光處近期大力推行旅遊品牌年青化，今天正式開辦沙美老...

金門林務所酒甕迎春 漢服美女悠遊其中吸引民眾搶拍

再過幾天就要過年了，林務所今天特別舉辦假日花市，有別於過去以應景花卉及公務宣導為主的活動型態，今年首度結合在1000公升...

超巨大！澎湖巨無霸高麗菜王出爐 民眾瞠目結舌

澎湖馬公烏崁社區發展協會今天舉辦「高麗菜王比賽」，菜農葉春伸種植的巨型高麗菜再度奪冠。他的3顆高麗菜，總重52.33台斤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。