疫情升溫 金門針對機關學校與公共場所展開消毒

新冠肺炎疫情升溫，為因應即將到來的春節連續假期，金門縣防疫消毒大隊今表示，即日起針對全縣7處交通場站，包括公車、機場、碼頭；5座百貨賣場、電影院等大型營業場所；市場、商圈等3處人潮聚集民生熱點、33處村里社區、72處學校及民眾洽公機關等逾120處地點戶外之公共環境進行消毒作業，確保縣民環境安全。

金門縣環保局表示，公共場所防疫工作需要內外兼顧，各場所管理單位也要一起投入本次防疫消毒工作，針對各場所內部環境，特別是人員經常接觸之表面，如電梯按鈕、手扶梯、地面、健身器材、遊樂設施、桌椅、電話筒等經常接觸之任何表面，都要特別注意。

此外，公共浴廁，如水龍頭、廁所門把、馬桶蓋及沖水握把，也應有專責人員定期清潔，並至少每天消毒一次，如果顧客頻繁出入，可適度提高消毒頻率。另中央流行疫情指揮中心已經訂有大眾運輸、大型營業場所、社區管理維護等因應指引，也請各場所管理單位能夠參考落實。

環保局也提醒，民眾面對消毒作業時，請不需擔心，金門目前尚無疫情發生，但仍請大家共同來做好消毒及防疫工作；依行政院環保署編訂環境消毒參考指引，民眾消毒時，使用 1：50(當天泡製，以 1 份漂白水加 49 份的冷水)的稀釋漂白水/次氯酸鈉(1000 ppm)，以拖把或抹布進行桌椅等環境表面及地面擦拭，由內而外，由上而下逐步擦拭消毒，所有表面完成後，再進行地面清洗消毒，留置時間建議 1-2 分鐘，再以濕拖把或抹布擦拭清潔乾淨。

環保局也呼籲民眾養成良好的防疫習慣，如：勤洗手、做好環境清潔消毒，並於出入人多、密閉及不特定的場所配戴口罩。