反萊豬醫師控高雄空氣殺人？ 陳其邁：每天監看數據控管

據環保署監測及氣象局資料顯示，因大陸冷氣團漸弱，環境風場轉為偏東風，擴散條件差，汙染物易累積，今天又是中部以南空氣品質為紅色警示等級。針對空汙不散，反萊豬醫師蘇偉碩指控「空氣殺人」，下周一將到高市府抗議，市長陳其邁面對空品問題則表示會訂防治目標，盡力減少空汙紅害。

高市環保局指每年10月起至隔年3月吹東北季風，高雄位於弱風尾流區，擴散條件差，上風處汙染與本地汙染疊加，空汙不易消散，通常會協調興達電廠降低發電負載，並要求轄內41家大型工廠、汽電共生廠、電弧爐業者啟動夜間應變措施，加強道路洗掃，減少揚塵，巡查船舶排煙及空拍查緝露天燃燒情形。提醒民眾在紅害日，盡量減少戶外活動，外出則戴口罩。

不過反萊豬醫師蘇偉碩卻表示，高雄的空氣在殺人，讓人猶豫要不要走到戶外。市長是醫師也是公衛專家，但「其邁，您在哪裡」。

針對高市空汙，陳其邁受訪說，高市冬季，境外跟外縣市汙染源大概占6成多，高雄本地汙染源約37%，固定汙染源分，已要求台電停二降二，而且去年降二都維持60%的運轉。今年開始再降到剩下大概41%到46%，「每天晚上到隔天凌晨，都有監看數字，當氣象轉差時就要求台電調降燃煤量」。

他說，工業固定汙染源會依氣象及空品資料要求同步減排，對溢散源，如建築工地會加強查核，要求灑水或是加強覆蓋來減少溢散源；移動汙染源部分，則需綠色交通運具或建構路網來解決。