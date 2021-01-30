南台最大冷鏈物流加工廠啟用 蔬果保鮮期延長二倍

成立超過一甲子的高雄市「加洲果菜運銷合作社」設立南台灣規模最大的冷鏈物流加工廠，整年度的農產品需求量是3萬公噸，平均4度C的作業空間，可讓蔬果增加至少二倍保存期限。農委會主委陳吉仲今天應邀剪綵，並指出，冷鏈加工可解決產銷失衡問題，政府4年共準備85億補助金，盼更多人一起來翻轉台灣農業。

加洲果菜合作社成立於1951年，在農委會補助下設置冷鏈物流加工廠，包裝廠總面積2700坪。新廠房成立後，單年度處理量能由1萬公噸提升至3萬噸。今天近午，農委會主委陳吉仲、高雄市長陳其邁、立委邱志偉等人替新完工的加工廠剪綵。

陳吉仲表示，設立冷鏈廠可解決作物產銷失調問題，以加洲來說，單日至少可處理30噸蔬果，進行各式加工，從台灣行銷至全世界；政府擬訂4年85億元的冷鏈補助計畫，加洲冷鏈廠是台灣農業典範，盼更多農民一起來翻轉農業及促進升級。

高雄市長陳其邁說，冷鏈物流系統漸成主流，透過冷鏈讓水果更新鮮，可連結國際市場，加洲走在智慧農業的最前邊，是「農業供應鏈物流的台積電」。業者柯俊宇說，在蔬菜水果原果狀態下加工，過程維持4度內，設置冷鏈物流可延長生鮮蔬果二倍以上保存期限，如青花菜可從2天延長為7至10天。