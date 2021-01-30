屏東宿省千元難敵疫情 旅宿業心情七上八下

國內疫情近日因部立桃園醫院群聚事件升溫，各縣市大型及春節活動紛紛取消，「盡量少出門」再度衝擊觀光業，屏東縣27日起推出「春遊屏東宿省千元」專案，指標性的墾丁核心區旅宿店住房未見起色，今天首個周未假日業續也「收黑」，甚至從過去八成住房水準跌至六成，最近又陸續有人退訂或延後，損失逾一成，即使加碼拉抬仍難敵疫情，業者心情七上八下。

「好不容易爭取到冬季千元住房專案補助，但國內疫情升溫後，政府喊話盡量少出門，恐變白忙一場！」墾丁一家飯店主管說，「春遊屏東宿省千元」專案醞釀1個多月才出爐，希望拉抬春節連假外的淡季國旅市場，沒想到疫情又來攪局，27日推出後，周六過去都有八成水準，本周六多了專案補助，卻退回六成，平日也掉到四成以下，都比往年同期低，真是人算不如天算。

墾丁指標性的凱撒、夏都和福華等飯店，今年農曆春節連假原估計可滿房4天，但受近日部桃群眾事件持續發燒影響，陸續有人來電退訂或延後，團客一取消就是數十間，損失逾一成，還有不少人在觀望中，打亂飯店訂房作業還是小事，最擔心的是疫情再升溫，重回去年3、4月間「等嘸人」慘況。據指出，各飯店去年營收雖較前年跌三成，但仍維持去年一個多月年終獎金發放標準。

縣府交通旅遊處說，縣內加入專案旅宿店有463家，恆春半島旅宿占多數，補助名額1萬名，從1月27日起至3月7日止（農曆過年期間2月12至16日與228連假不適用），每房縣府補助500元，業者加碼500元，這次專案遇上疫情有擴散可能，短期內觀光旅遊下滑是可預期的，專案主要在國旅淡季時提供民眾到訪使用，未因疫情取消，戴口罩、保持社交距離及旅宿業消毒等作為，持續要求業者維持高規格執行。