金門沙美老街免費導覽遊程首發登場 探訪金沙老街之美

沙美老街現在正夯，摩洛哥更成為遊金門類出國的代表景點之一，金門縣政府觀光處近期大力推行旅遊品牌年青化，今天正式開辦沙美老街的遊程解說，希望吸引更多的觀光客走進老街，探訪金沙老街之美。

「沙美老街」免費導覽解說，今天上午首發登場，包括金門縣副縣長黃怡凱、金門縣議員李應文、金沙鎮公所鎮長吳有家、觀光處副處長許績鑫等人到場，與50多位遊客同遊，探索沙美老街。

黃怡凱表示，為吸引國內外各族群來金旅遊，縣府不斷推陳出新，持續規劃導覽遊程，沙美老街導覽遊程介紹沙美老街及傳統歷史建築特色，透過生動解說，讓遊客更深入瞭解金門在地特色，打造深度旅遊新亮點,同時帶動地方產業及活絡在地經濟。

觀光處處長丁健剛表示，沙美老街是金門最早形成的市街，舊稱八卦街，這裡曾是金門最熱鬧的地方，為當時駐島軍人採買生活用品、看電影的去處；另外沙美摩洛哥是近期正夯新景點，走進沙黃色的建築彷彿置身於中東沙漠之中，大家來到這都說像是到了中東國家摩洛哥，充滿神祕異國風情，每個角度拍出來都超有fu，是年輕人們必訪的熱門打卡點!現可以在沙美老街品嘗到許多傳統風味的小吃、感受傳統的樣貌。

觀光處指出，金沙是金門最早與大陸交流的城鎮，因有金沙港、官嶼等出海港口。開發年代可以追溯至宋代。金門宋朝年代就有鹽場的設立，金沙洋翟村的祖先就是當時到金門管理鹽場的鹽道，元代設浯州場(現金沙鎮的東埔—是官鹽的開始)管理十個鹽埕﹐以現在行政地理位置就有7個鹽埕座落在金沙鎮﹐東埔舊時有萬人煙之稱，可見金沙鎮宋元明當時鹽產之蓬勃。

就地理環境來說，金沙鎮位於金門島之東，與金湖鎮同為東半島的二大鄉鎮，兩者以太武山為界，山以西屬金沙鎮，清末民初在原金山港河海交界處發現金沙，因而將港易名為金沙港，在此入海的溪流易名為金沙溪，行政區以金沙為名。

鎮上的「金沙戲院」更是軍管時期唯一的娛樂場所，特別的是，戲院保存與否近年成為住民和文史工作者關心議題。戲院主體建築部分已在2020年公告為歷史建築，未來戲院後半部可望改建為商業大樓。