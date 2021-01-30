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金門林務所酒甕迎春 漢服美女悠遊其中吸引民眾搶拍

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
參與的書法家與貴賓，與6位身著漢服的美女在大酒甕前合影。記者蔡家蓁／攝影
參與的書法家與貴賓，與6位身著漢服的美女在大酒甕前合影。記者蔡家蓁／攝影

再過幾天就要過年了，林務所今天特別舉辦假日花市，有別於過去以應景花卉及公務宣導為主的活動型態，今年首度結合在1000公升大酒甕書寫年節吉祥話方式，更營造出濃濃傳統喜慶感，不少民眾一早都扶老攜幼來採買過年的花卉盆栽，大家都直呼，越來越有過年的年味。

今年林務所春節活動主軸定調為傳統、公益、環保及防疫等四大訴求，新春假日花市遇到好的天氣，湧入許多鄉親到現場採購應景花卉盆栽，林務所與金酒公司合作利用淘汰的60個1000公升大酒甕，套上寫有酒字的紅布，並在書法老師的揮毫下，廣獲鄉親好評。

林務所的林蔭大道兩旁擺滿酒甕，剎時變得古色古香，現場還有6位來自金門不同學校的老師刻意穿著漢服，在活動現場參與筆墨傳遞及大方的給予遊客拍照，感覺好像穿梭到古代，吸引不少民眾搶著拍照。

金門書法學會理事長吳宗陵表示，這次活動共計有32名金門的書法家參加，在大酒甕上分別寫下60個春節應景吉祥字，除了傳統的春、福、財字樣外，還有萌、耶、讚等年輕世代常用的網路用詞，每個酒甕還有一副對聯，有別於桌面上紙張的書寫方式，垂直的甕面，讓參與的書法老師甚至得跪坐在地上書寫，既是難得的體驗，更是功力的表現，很高興跟林務所有這樣的合作機會，未來也希望年輕的子弟會喜歡這樣的傳統文化。

參與的書法家有前縣長李炷烽，他書寫下「慈」字，他說在酒甕上提字不困難；金門縣家庭教育中心主任王麗娟則寫下「樂」字，她說有上網特別找資料，她書寫的樂字，看起來像是3個8字，放在木頭上，她說寫法結合現代藝術跟古代的文字文化，3個8，代表「發發發」，底下的木字，則代表在林務所內林木叢生。

林務所所長鐘立偉指出，今年受疫情影響，林務所嚴格施行防疫措施，雖然在戶外，但出入都確實量體溫、全程載口罩、禁止飲食、入口實名制、由單一出入口進出，讓大家在防疫期間也能安心逛花市。今年的活動，華山基金會也到場進行春聯義賣及弱勢老人年菜的募集作業，盼募集更多愛心，來幫助弱勢老人。

金門縣政府建設處陳祥麟特別提到，這項假日花市，今年已11個年頭，今年除了有9家花卉園藝廠商，提供多樣精緻花卉、多肉植物供鄉親選購外，也有縣府輔導的安全農業精緻農產品展售，金門縣環保局提供1000包廚餘堆肥免費贈送給鄉親，金門縣政府所屬農試所、林務所、水試所及畜試所也開始進行春節活動佈置作業，歡迎鄉親在返鄉的同時，也能兼顧防疫的前提下，能闔家出遊到各鄉鎮走春踏青。

參與在大酒甕提字的書法家有前縣長李炷烽，他書寫下「慈」字，他說在酒甕上提字不困難。記者蔡家蓁／攝影
參與在大酒甕提字的書法家有前縣長李炷烽，他書寫下「慈」字，他說在酒甕上提字不困難。記者蔡家蓁／攝影
金門縣家庭教育中心主任王麗娟寫下「樂」字，她說有上網特別找資料，她書寫的樂字，看起來像是3個8字，放在木頭上，3個8，代表「發發發」，底下的木字，則代表在林務所內林木叢生。記者蔡家蓁／攝影
金門縣家庭教育中心主任王麗娟寫下「樂」字，她說有上網特別找資料，她書寫的樂字，看起來像是3個8字，放在木頭上，3個8，代表「發發發」，底下的木字，則代表在林務所內林木叢生。記者蔡家蓁／攝影
6位來自金門不同學校的老師刻意穿著漢服，在活動現場穿梭，大方的給予遊客拍照，吸引不少民眾搶拍。記者蔡家蓁／攝影
6位來自金門不同學校的老師刻意穿著漢服，在活動現場穿梭，大方的給予遊客拍照，吸引不少民眾搶拍。記者蔡家蓁／攝影

金門 春節

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