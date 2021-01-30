超巨大！澎湖巨無霸高麗菜王出爐 民眾瞠目結舌

澎湖馬公烏崁社區發展協會今天舉辦「高麗菜王比賽」，菜農葉春伸種植的巨型高麗菜再度奪冠。他的3顆高麗菜，總重52.33台斤，讓觀賽民眾瞠目結舌，直稱「巨無霸」。

烏崁社區已第五年舉辦高麗菜王比賽，葉春伸已蟬聯2屆高麗菜王。今天他載去參賽的3顆巨無霸高麗菜，已經種了近4個月。這項比賽中，另葉仲夏的高麗菜20.25台斤，是單顆最重的高麗菜、葉美靖種植出71.5立方公分高麗菜，體積最大。

烏崁社區發展協會理事長黃健忠表示，澎湖烏崁能種出的大高麗菜，與土壤有關，除了土質的關係，因烏崁靠近海邊，菜農用來灌溉的井水已有「鹽化」，硬度和鹹度與其他地方不同， 不但大而且又甜又脆，讓也有人拿「烏崁種」高麗菜籽到台灣本島種植。

黃健忠說，今天共有24組參賽，成績揭曉後，參賽的高麗菜全由澎湖議員陳慧玲收購，送給老人之家包水餃，冷凍起來，讓老人家都能吃到新鮮的高麗菜水餃。