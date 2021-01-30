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高市7000環保檢舉大軍 一年「賺」進546萬獎勵金

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
亂吐檳榔汁民眾，遭檢舉達人拍下送環保局。圖／高市環保局提供
亂吐檳榔汁民眾，遭檢舉達人拍下送環保局。圖／高市環保局提供

高雄市民小心，隨地丟菸蒂，吐口痰或丟垃圾，檢舉達人可能就在你身旁。高雄市環保局為遏止民眾亂丟垃圾，創設檢舉會員制，人數從原本1000人成長到7000人，獎勵民眾檢舉案經統計為1萬7438件，第一名檢舉達人獲核發的獎勵金就超過43萬，環保局去年針對環境髒亂開罰2萬7418件，裁罰案中的6成3來自檢舉達人，一年總核發的獎勵金超過546萬。

高市環保局去年針對環境髒亂開出2.7萬件罰單、罰款總額高達3958萬餘元，開罰類別最多的是亂丟菸蒂，有1萬4077件，罰金達1906.9萬元；其次為亂丟垃圾5050件，開罰744萬7200元，第三3名是亂吐檳榔汁，2575件開罰450萬5400元。

裁罰案中，約6成來自檢舉達人，研判與環保局創設檢舉會員制不無關聯。據環保局統計，檢舉冠軍一年口袋約賺進43萬，第2名36萬，第3名33萬，這些檢舉者每月平均月入2.8萬到3.6萬不等，十分可觀。

環保局表示，檢舉達人搜證的方式，多以手機、攝影機或行車紀錄器錄影，再交市府進一步查證確認。

民眾亂丟菸蒂，遭檢舉達人拍下。圖／高市環保局提供
民眾亂丟菸蒂，遭檢舉達人拍下。圖／高市環保局提供

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