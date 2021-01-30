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高雄出現漢他病例 衛生局發動環境大清消防鼠輩橫行
疾病管制署昨公布國內今年首例漢他病毒病例出現在高雄，是家住高雄市苓雅區一名50多歲男性，高雄市衛生局今天一早發動當地8、9個里里民進行環境大清消，也再次提醒如何防杜鼠輩橫行，避免引發疾病。
漢他病毒症候群是人畜共通傳染病，人體吸入或接觸遭鼠糞尿汙染帶有漢他病毒飛揚的塵土、物體，或被帶病毒的嚙齒類動物咬傷，就可能感染，潛伏期為數天到2個月，患者會突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、頭部及腹背疼痛，甚至厭食、嘔吐，約第3至6天出血，隨後有蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者可能演成成急性腎衰竭。
疾管署昨公布國內首例漢他病毒病例，是高雄苓雅區一名男子，疫調發現他的住家周邊，住處曾有鼠類出沒。1月8日起陸續出現畏寒、疲倦、盜汗等症狀，後來被通報確診。
高雄市衛生局今日上午8點半左右，動員民政、衛生、環保等防疫人員約百人，在個案住所周邊9里進行環境大掃除及噴藥消毒。疾管處長何惠彬表示，早在通報時就在當地進行一次清消，現在年關將屆，併合周邊里別再做第二次消毒，以個案住所周遭400公尺內為清消重點區域，家戶發放漂白水，一起清理環境。
何惠彬也提醒當賣餐飲的攤集商，食物務必打包完整，廚餘不能隔夜，若需置放隔夜一定要加蓋，儲物空間也要大清理，避免鼠輩藏身。
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