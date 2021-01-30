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林務局墾丁苗圃不藏私　台灣原生樹苗首度開賣

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
為讓台灣原生樹木普遍繁衍，屏東林管處選定具市場潛力的恆春山枇杷、鐵色、蓮葉桐、繖楊及黃心柿等5種供採購，圖為墾丁苗圃的黃心柿幼苗。記者潘欣中／翻攝
為讓台灣原生樹木普遍繁衍，屏東林管處選定具市場潛力的恆春山枇杷、鐵色、蓮葉桐、繖楊及黃心柿等5種供採購，圖為墾丁苗圃的黃心柿幼苗。記者潘欣中／翻攝

屏東林區管理處墾丁苗圃是台灣原生植物的保種基地，苗圃培育的原生樹木過去都是自用，為配合林務局新推的原生樹苗產業化政策，屏東林管處首度釋出具景觀、園藝市場潛力的恆春半島5種原生樹種，以成本價在「台灣原生樹木種苗網」開放限期採購，限有專業育苗能力的育苗商，不僅讓原生樹在台灣大量繁衍，並建構原生植物產業鏈。

屏東林管處副處長朱木生說，墾丁苗圃培育的台灣原生樹木以恆春半島為主，過去供應景觀行道樹、贈苗等用途，為配合林務局去年推出的原生樹苗產業化政策，讓台灣原生樹木在各地普遍繁衍，選定具市場潛力的恆春山枇杷、鐵色、蓮葉桐、繖楊及黃心柿等5種供採購，都是樹形優美、花葉有特色的原生樹種，販售至2月24日，數量有限。

他說，該批推廣用的台灣原生樹木種苗以成本價販售，希望透過種育苗商的專業育苗能力，進行扦插、嫁接、高壓等園藝育苗技術及規格生產化，將這些具特色的台灣原生植物由1株變為整片苗圃，並配合政府推廣原生植物政策，逐步媒合苗木供應端及公共工程、社區學校綠化及景觀建築業者等需求端，

有意加入原生樹木育苗推廣行列的育苗商，可上林務局「台灣原生樹木種苗網」，為符合適地適木，可依據栽植地點選取販售林管處，如栽植地點在屏東縣或高雄市，電腦系統會引導進入屏東林管處販售區，林管處接獲訂單後，依序以3至5個工作天，透過電子郵件通知買方確認數量、金額及繳款等細節，買方依指示繳款及接獲公文通知後，即可至墾丁苗圃取得恆春半島特色原生植物種苗。

屏東縣 恆春 墾丁

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