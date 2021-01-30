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高雄遏止亂丟垃圾罰近4000萬 檢舉達人進帳546萬

中央社 / 高雄30日電
高雄市政府環境保護局遏止亂丟垃圾，去年罰2萬7418件，有63％來自檢舉達人，市府核發超過546萬元獎勵金。記者曾原信／攝影
高雄市政府環境保護局遏止亂丟垃圾，去年罰2萬7418件，有63％來自檢舉達人，市府核發超過546萬元獎勵金。記者曾原信／攝影

高雄市政府環境保護局遏止亂丟垃圾，去年罰2萬7418件，總裁罰新台幣3958萬餘元，以亂丟菸蒂居首；受關注的是裁罰件數有63％來自檢舉達人，市府核發超過546萬元獎勵金。

環保局呼籲市民勿亂丟菸蒂、亂吐檳榔汁或渣等，如果民眾發現，可利用檢舉系統檢舉。

環保局統計，民國109年開罰環境髒亂以亂丟菸蒂居首，共1萬4077件，罰1906萬9000元；其次是亂丟垃圾5050件、罰744萬7200元；第3名是亂吐檳榔汁或渣，開罰2575件、450萬5400元。

受關注的是環保局創設檢舉會員制，會員數從原本1000人大幅成長到7000人；統計裁罰件數中，獎勵民眾檢舉案1萬7438件，獎勵金核發冠軍超過43萬元，亞軍也有36萬餘元，第3名33萬餘元。

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