高雄舊戲院外牆倒塌案 將再花9天續拆混凝土危牆

高雄八德二路今日戲院舊址28日後側外牆倒塌，市府工務局第一時間會同高雄市建築師公會建築師及土木技師公會技師至現場鑑定判定有危險，張貼黃單標記要求暫停使用，昨天複勘認定面向同愛街35巷側的鋼筋混凝土帷幕牆，有整片剝落之虞，恐影響安全，建築物所有權人已委請工務局代為拆除，預計至2月8日能拆除完畢。

工務局表示，經建築師及技師專業評估，含搭設鷹架及清運，整個牆面拆除作業約需9個工作天，今天即會派員施工，預計到2月8日完成，為避免拆除過程中造成住戶危險，這段時間會安排鄰近住戶暫住旅館。

掉落於同愛街35巷路面上的混凝土塊，工務局已清除完畢，開放35巷供住戶通行，但後續因還需拆除混凝土帷幕部分牆面，為避免拆除過程造成住危險，同愛街35巷2號到18號會搭設圍籬封閉，施工期間禁止人車通行。