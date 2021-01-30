衝最後一波春節市集招租？瑞光夜市管委會：實屬誤傳

隨國內疫情升溫，屏東市、內埔、潮州年街市集等春節活動，於上周相繼宣布停辦。但仍有不少業者，期盼在春節「賺一筆」，便有外界傳聞，公部門停辦，業者則轉移至私人市集，其中，外傳即將在年後停業的瑞光夜市，成為攤商年節目標，且擴大臨時招租。對此，瑞光夜市管委會於臉書發文澄清，「實屬誤傳」。

屏東市瑞光夜市日前公告，將營業至3月21日止，令不少屏東人感到不捨，有居民表示，這段期間，有不少民眾把握時機，到擁有屏東共同回憶的夜市，回流的人潮，像是夜市迴光返照。

隨著國內疫情升溫，上周屏東市、內埔、潮州年街市集等春節活動，相繼宣布停辦，便外傳有業者仍期盼在春節「賺一筆」，轉移至私人市集，其中，就傳聞瑞光夜市，在春節期間擴大招商臨租，且可能成為各式年街停辦之後，屏東市的最大市集。

對此，瑞光夜市管委會昨天於臉書貼文澄清，關於網路上說夜市擴大招商這件事情，實屬誤傳，請大家告訴大家。管委會也強調，還是很歡迎各位，過年來夜市玩耍，記得防疫期間要戴口罩。