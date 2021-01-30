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刮刮樂中5千誤以為沒中留在店內 彩券行貼文協尋得主

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
彩券行於臉書貼文協尋刮刮樂得主。記者陳弘逸／翻攝自臉書屏東縣萬丹鄉交流地
彩券行於臉書貼文協尋刮刮樂得主。記者陳弘逸／翻攝自臉書屏東縣萬丹鄉交流地

臉書「屏東縣萬丹鄉交流地」社團昨天有彩券行業者貼文指出，有一名男子與女子，分別購買刮刮樂中獎5000、1000元忘了兌換。貼文一出果真找到兩名失主，經詢問才得知，原來是不懂玩法，才誤以為「沒中」。對此，業者表示，常有類似狀況發生，若未能找到失主，也會將獎金捐做公益。

該彩券行表示，昨天中午有一名男子，分別購買一張300元、2張200元的刮刮樂，並在現場將刮膜刮開，原以為3張都沒中獎，便將彩券留在店內，當天還有另一名婦人，購買同款刮刮樂，同樣不熟悉刮刮樂中獎條件，便將彩券留在現場。

事後彩券行店員發現，該名男子與那名婦人，分別刮中5000、1000元，但人早已離開，於是店家便將此事，PO上臉書「屏東縣萬丹鄉交流地」社團，找尋兩名失主。

所幸，兩名得主，昨天陸續到彩券行領回中獎彩券並兌換，其中，一名得主興奮表示，原以為自己沒中，就丟棄，想不到能失而復得，感覺真的很開心，並將獎金再購一張千元彩券做公益。

彩券行張姓老闆說，彩券行營運至今，常遇上類似的狀況，還曾遇過消費者買刮刮樂中1萬5千元，以為沒中的情況發生，若是熟客就會通知領回，或非熟客只能PO網找失主。

張姓老闆還說，彩券行有針對得主造冊的習慣，能協尋刮刮樂的失主，若未能找回失主，獎金也會捐做公益。

彩券行於臉書貼文協尋刮刮樂得主。記者陳弘逸／翻攝自臉書屏東縣萬丹鄉交流地
彩券行於臉書貼文協尋刮刮樂得主。記者陳弘逸／翻攝自臉書屏東縣萬丹鄉交流地
男子因不清楚刮刮樂中獎條件，便將中獎刮刮樂丟在店內，後由店家透過網路找到得主（示意照片）。記者陳弘逸／攝影
男子因不清楚刮刮樂中獎條件，便將中獎刮刮樂丟在店內，後由店家透過網路找到得主（示意照片）。記者陳弘逸／攝影

彩券行 失主 刮刮樂

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