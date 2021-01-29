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金門鸕鶿棲地遭惡火夜襲 初估面積達5000平方公尺
惡火夜襲鸕鶿棲地！金門知名的鸕鶿棲地慈湖，晚間8點多傳出火警，在東北季風的助長下，火勢一發不可收拾，轉瞬間大火就吞噬了整片樹林，消防人員獲報趕緊前往灌救，晚間近10點才將火勢控制住，這場大火預估造成5000平方公尺左右的火損；詳細起火原因由火調課處理中。
今天晚間20點10分，慈湖北岸傳出火警，由於金門許久未下雨，慈湖周邊滿是乾枯樹與野草，原本是一場小小的火燒埔，加上近日東北風風勢強勁，轉眼就變成大火，現場不時響起樹枝燒斷裂聲，原本在附近棲息的鸕鶿都嚇得趕緊飛走，還不時發出尖銳的鳴叫聲。
據現場參與救災的消防局第一大隊副大隊長董必文表示，目前鸕鶿林火勢大致已控制，由於近日東北風風勢強勁，該局已調度大型機械處理樹頭的殘餘剩火，並嚴密監控現場狀況。
金門縣議員董森堡聞訊也趕往現場了解，他表示，鸕鶿是金門重要的冬季觀光資源，對於鸕鶿林發生這種災情實在讓人感到相當難過與遺憾。他也特別呼籲地區鄉親，金門地區近2年旱情嚴重、水源不足，請民眾小心用火，勿任意露天燃燒，以免引發火災，造成不可彌補的損失！
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