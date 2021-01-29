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總預算通過 陳其邁感謝府會合作讓高雄更好

中央社 / 高雄29日電
高雄市長陳其邁。圖／聯合報系資料照片
高雄市長陳其邁。圖／聯合報系資料照片

高雄市議會審完110年度地方總預算案，高雄市長陳其邁今天感謝議會支持，盼府會合作一心、加速預算執行，如期如質推動產業轉型、招商開發等重大建設，讓高雄更好。

經召開2次臨時會，高雄市議會昨天審完110年度地方總預算案，審定總預算歲入為新台幣1458億9041萬1000元，公債及賒借收入102億928萬9000元，歲出1520億9970萬元，債務還本40億元。其中，歲入預算刪減1億9590萬元，公債及賒借收入刪減5711萬8000元，歲出刪減2億5301萬8000元。

陳其邁表示，總預算通過後，將加速預算執行，如期如質推動重大建設，產業轉型、創造就業機會等方面都要府會合作，共同謀求市民最大福祉，非常感謝議會支持，市府未來會加速各項重大建設、招商及產業園區的開發工作，讓高雄更好。

高雄市新聞局表示，陳其邁上任以來，為促進府會和諧，進而推動市政建設，謙虛傾聽各黨議員意見，也指示局處首長積極向議員解釋預算規劃，給多名議員們留下印象，因而願意給市府團隊持續積極努力市政的機會，府會一體，為高雄市共謀市民最大福祉。

議長曾麗燕則感謝議員監督市政，並為市民荷包把關，她也對陳其邁市府團隊配合出席大會及備詢表達謝意；但強調，大會雖結束，議會監督不打烊，希望市府繃緊神經，重視並落實議員建議，議會將持續監督預算執行情形。

高雄市 陳其邁

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