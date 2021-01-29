藍挺罷捷是大軍壓境？ 李哲華：是小市民對抗國家隊

高雄市罷免市議員黃捷案2月6日投票，國民黨高雄市黨部主委李哲華今天和鳳山選區的國民黨議員到工協傳統市場請民眾簽署反萊豬公投，同時籲請民眾2月6日出門投「同意」罷免票。對於民進黨說罷捷案國民黨「大軍壓境」，李哲華強調罷捷方才是「小市民在對抗國家隊」。

李哲華和高市黨部副主委曹桓榮、議員劉德林、李雅靜、鄭安秝、鍾易仲等及當地里長到工協傳統市場，高喊「反萊豬、反雙標．挺公投、護食安」。李哲華表示，國民黨發起公投連署預計在農曆春節前全台連署50萬份，高雄市負責5萬份，目前已連署了78%，有信心在春節前達成目標。

李哲華等人進市場向攤商、前往購物的民眾拜託連署反萊豬公投，並說市議員黃捷在反萊豬議題上是「落跑議員」，請民眾2月6日投「同意」票罷免黃捷。

民進黨高雄市黨部主委趙天麟昨天陪同黃捷到街頭拜票時，對於國民黨支持罷捷之事用「大軍壓境」形容。李哲華表示，根本沒有什麼大軍壓境，事實上是小市民在對抗國家隊；國民黨議員平時勤跑基層，為民服務工作也做得很好，

黃捷過去為鳳山做那些事，很多鳳山市民都不知道，可是被民進黨一講，好像她是做得多好的議員，這對平常很認真做基層服務的國民黨、民進黨議員都不公平，他認為民進黨議員內心一定感受很多。