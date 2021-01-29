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塔山電廠陪獨居老人採買年貨 一條龍服務讓長輩揪甘心

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
塔山發電廠今日舉辦「關懷老人公益系列-採購年貨活動」，陪伴轄區關懷對象購買年貨等生活必需品。圖／塔山電廠提供
塔山發電廠今日舉辦「關懷老人公益系列-採購年貨活動」，陪伴轄區關懷對象購買年貨等生活必需品。圖／塔山電廠提供

金門年節的拜拜很多，不少老人家要採辦年貨就很累。塔山發電廠今日特別舉辦「關懷老人公益系列-採購年貨活動」，陪伴轄區30多位關懷對象購買年貨等生活必需品，電廠的志工不只出車幫忙載送長輩，還陪同採購打包，並運送回家，「一條龍」的貼心服務，讓老人家都很開心，直說「揪甘心ㄟ」。

塔山電廠廠長葉國佐表示，他們在去年的端午節、中秋節及春節前，都會走入社區協助電廠所在地的金水里、夏興、后園及東林社區等35名關懷對象，打掃家中環境清潔、並進行住家簡易電器修繕、理容等等，發揮老吾老及人之老的服務精神，不少老人家都跟志工成為好朋友。

今天的採辦年貨活動，塔山電廠出動多位員工與志工陪同老人家到家樂福採買，志工也不時的給老人家做衛教宣導，提醒最近疫情嚴峻，要帶好口罩；另外，也提醒老人家平日的養生與用電省電撇步，讓老人家笑開懷，陪伴長輩們渡過溫馨的時光。

塔山電廠表示，金門年輕人大多離開家鄉到大都市就業與發展，家中僅留長輩獨自生活，使用電器的安全觀念較不足，也難自理電器損壞之修繕問題，造成生活上諸多不便與安全威脅；塔山發電廠自104年起開始籌辦離島獨居老人公益系列活動至今，成效頗獲好評，除了可以增加志工們訪視關懷技巧、問題處置等實務之經驗累積，更能夠喚起大眾對金門獨居老人關懷議題之重視。

葉國佐指出，辦理這樣具有正面意義的活動，更能發揚台灣電力公司「積極關懷」的企業精神。他強調，「點亮人們心中溫暖的一盞燈」，台灣電力公司塔山發電廠不只在金門發電，更期待能將溫暖送至每個人的心中。

志工們耐心的陪同長者採買年貨，並提醒他們要注意養生與均衡飲食。圖／塔山電廠提供
志工們耐心的陪同長者採買年貨，並提醒他們要注意養生與均衡飲食。圖／塔山電廠提供
塔山發電廠今日特別舉辦「關懷老人公益系列-採購年貨活動」，陪伴轄區30多位關懷對象購買年貨等生活必需品，老人家笑呵呵。圖／塔山電廠提供
塔山發電廠今日特別舉辦「關懷老人公益系列-採購年貨活動」，陪伴轄區30多位關懷對象購買年貨等生活必需品，老人家笑呵呵。圖／塔山電廠提供

年貨 金門 獨居老人

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