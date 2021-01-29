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高市衛生局查驗年節食品 兩間星級飯店的竹笙含鎘
農曆春節腳步接近，高雄市衛生局偕消保官、農業局及衛福部食品藥物管理署南區管理中心等單位執行年節食品聯合稽查。竟在兩家星級飯店的食材竹笙中檢出重金屬的鎘，衛生局表示，經限期改正複抽若仍不合格，依法可處以3萬到300萬元罰款
高市衛生局抽驗三鳳中街等年節食品標示、肉品原產地標示等細項，另宣導戴口罩、全面禁止試吃，也針對製品及魚丸等應景食品進行快篩檢查，為市民春節飲食安全把關。
衛生局表示，這次共抽查三鳳中街標示查核87家，第二波則抽驗年節應景食品42件，檢驗項目包括防腐劑、著色劑、動物用藥、重金屬及農藥殘留等；其中2件在星級飯店採樣到的「竹笙」，檢出重金屬「鎘」3 mg/kg ，(標準應是2 mg/kg以下)，不符規定。
衛生局指出，食品若重金屬若超過限量標準，經限期改正複抽仍不合格，依食品安全衛生管理法第17條及第48條規定，可處新台幣3萬到300萬元罰鍰。衛生局目前已請兩家飯店業者將違規產品下架，並移請供應商來源轄管的衛生局依法辦理。
兩家飯店被查出含鎘的竹笙，一家聲稱同批進貨一包，重300克，另一家同批進貨兩包，目前已停止銷售相關品項，剩餘銷毀或退還原供應商。
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