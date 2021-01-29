國10接國1北上工程後天通車 旗美居民不能走民族路匝道

高雄榮總附近交通壅塞，原本行走國道10號民族路匝道通往國1南下與國10東向車子匯流後易塞車，交通部高公局委託高市府進行改善工程，1月31日通車。不過原本民族路可以直接上國10的仁武、燕巢與旗美區民眾卻不可再由民族路直接上匝道，要從左營端、翠華路與文自路三處匝道銜接國10東向道路。

市府新工處指出，鼎金系統交流道是銜接國10及國1的交通樞紐，北上及南下國1的車子會在國10高架橋下的大中路形成交通瓶頸，再加上地區性車流容易壅塞，為疏解左營區民族、大中路段壅塞問題，高公局委託高市府辦理「國道10號東向銜接國道1號北上匝道工程」，經費6.9億元，歷時3年，1月31日通車。

新工處指出，此工程新設高架道路，通車後，從左營端北上國1車輛可改走高架道路，避開民族路、榮總路與鼎中路等平面路口，有效減少大中路平面道路的車流量。