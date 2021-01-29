澎湖小門地質館升級 擬真動態恐龍模型重返侏羅紀

澎湖旅遊意象新亮點「小門地質館」今天搖身一變成為地質探索館，可以一窺億萬年前的侏羅紀動植物生態以及火山爆發海底到陸地的地質演進，將是春節連假中最夯的景點。

觀光局副局長林信任表示，澎湖島嶼串聯白沙、西嶼2島，是澎湖島上最長、最豐富的一條旅遊動線，其中西嶼鄉擁有豐富的人文古蹟、田園風光、傳統聚落與古堡戰壕外，小門嶼的地質、地形、地貌極為豐富，海蝕拱門「鯨魚洞」最為有名，亦被譽為澎湖活的地質教室，是遊客駐足休息、地質探究、人文尋訪等熱門遊憩據點。

澎管處長許宗民表示，「小門地質館」為提升館內的導覽硬體空間與觀光資訊，提出「小門地質探索館」升級2.0，委請葛萊美獎評審的國際知名藝術大師蕭青陽以博物館新觀眾、新視野進行展示創意發想，提升區域觀光旅遊價值，創造躍進式觀光想像。

今天開放的「小門地質探索館」，除了原有的玄武岩地質景觀外，還增設有深海體驗區、恐龍蛋孵化區、360度環景投影區、古生物探險區、地質科學展示區與恐龍模型區等，其中，早年火山爆發，當地耆老傳說在小門嶼後方海涯的熔岩上留有龍動植物化石在沈積岩上，此次探索館增設有擬真的動態恐龍模型，宛若身歷其境，讓人有回到億萬年的時空。

澎湖「小門地質探索館」今天由林信任、縣府旅遊處長陳美齡、副議長陳雙全與西嶼鄉長許月里等多名首長、民代共同揭幕，即起試營運至4月15日止，每天上午8時30至下午4時30分，每隔半小時供開放參觀，由於時值疫情升溫，每天限量700人，將進行人流管制，一天14梯次，每次50人為限。