瞄準國內商機！生技公司創故事館吸引消費者

位於屏東農業生物科技園區的喬本生醫股份有限公司，以「超臨界二氧化碳萃取技術」為核心，從事生技新藥開發，推出多款保健與醫美食品。今年受疫情影響，有鑑於國內旅遊增加，喬本生醫便在園區內斥資百萬，設立「喬本故事館」成列50多樣產品，於今天正式開幕，並邀請200多人參觀，未來也供國內消費者參觀選購。

今年受疫情影響，看準國旅正夯，加上國人養身觀念普及，喬本生醫便於位於屏東農科園區的公司內部，成立喬本故事館。喬本生醫指出，自2012年7月進駐農科以來，便致力於超臨界二氧化碳萃取技術，開創植物新藥、本土中藥草、保健、醫美等食品。

喬本生醫營業暨國旅部經理周泯垣說，「喬本故事館」從去年底開始試營運，館內產品，針對國人消費需求量身訂做，不僅價格親民，還依據國內消費習慣，推出適合全家大小的各式產品。