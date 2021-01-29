瞄準國內商機！生技公司創故事館吸引消費者
位於屏東農業生物科技園區的喬本生醫股份有限公司，以「超臨界二氧化碳萃取技術」為核心，從事生技新藥開發，推出多款保健與醫美食品。今年受疫情影響，有鑑於國內旅遊增加，喬本生醫便在園區內斥資百萬，設立「喬本故事館」成列50多樣產品，於今天正式開幕，並邀請200多人參觀，未來也供國內消費者參觀選購。
今年受疫情影響，看準國旅正夯，加上國人養身觀念普及，喬本生醫便於位於屏東農科園區的公司內部，成立喬本故事館。喬本生醫指出，自2012年7月進駐農科以來，便致力於超臨界二氧化碳萃取技術，開創植物新藥、本土中藥草、保健、醫美等食品。
喬本生醫營業暨國旅部經理周泯垣說，「喬本故事館」從去年底開始試營運，館內產品，針對國人消費需求量身訂做，不僅價格親民，還依據國內消費習慣，推出適合全家大小的各式產品。
喬本生醫表示，故事館結合牛樟芝、芝麻、薏仁、酵素，共4大主軸展區，採預約制，供參觀者現場導覽，不僅能認識商品成分，也能了解如何使用，此外，公司位在國道3號屏東交流道旁，不僅交通便利，也鄰近屏東其他鄉鎮，廣邀民眾參觀。
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