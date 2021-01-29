南科考古館西拉雅、馬卡道、大武壠與平埔文化特展開展

南科考古館今天推出「牽手平埔：台灣南部西拉雅族、馬卡道族、大武壠族文化特展：以「牽手平埔」作為主題，展現西拉雅族、馬卡道族、大武壠族三個族群的合作，「共同復振發揚自己的文化，並努力進行正名」。期待藉由這個特展，讓社會大眾了解這3族與平埔族群共同譜成「多元的台灣文化」。

特展分8個展區，包含信仰、祭儀、服飾、語言與歌謠、建築以及正名運動。展示文物含括館藏史前西拉雅文化出土遺物、史前館康樂本館典藏三族織品與飾品。並與部落協會、市府原民事務委員會、高雄市立歷史博物館商借珍藏文物展示。

南科考古館常設展廳展示多件史前西拉雅文化的遺物，這次特展再增加有關儀式、金屬器與紋飾陶片等文物，如帶有穿孔的龜殼，疑為文獻上記載之儀式祭典期間，西拉雅族人早晚敲打招呼集合的器物。特展也呈現三個族不同部落的鞥祭儀現況、公廨祖靈信仰、歌謠語言的使用、部落族親重製的服飾等。

展覽現場設有「喚說其語 Ep.1 潛入西拉雅VR體驗」，須當日現場至特展廳登記，以當代藝術觀點呈現祭儀與語言現狀，讓民眾沉浸虛擬的西拉雅語的世界。體驗者將身處於一條「語言的道路」上，藉完成聆聽、觀看情境與紀實影片、說出語言的單字來體驗這趟旅程。