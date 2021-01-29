影／金門紀念「洋菩薩」羅寶田神父 辦愛心電話亭快閃

被金門人稱為「洋菩薩」的羅寶田神父，在27年前的今天因車禍逝世，金門公部門、家扶中心等單位今特別在羅寶田神父紀念園區舉辦金門電話亭的快閃活動，紅白2色組成的電話亭，如同當年穿著聖誕老人服飾的羅寶田神父一樣，都是照顧金門弱勢的表徵，快閃活動除說明金門公益電話亭本身的意義外，更希望透過活動緬懷羅寶田神父對於金門的貢獻，行銷金湖鎮的觀光資源與特色。

100組電話亭今天首度在羅寶田神父紀念園區亮相，鮮紅的金門公益電話亭在羅神父像前整齊排列，象徵每個被神父照顧過的百姓平安長大，電話亭將會在此展出2天，包括金湖鎮長陳文顧、金湖鎮代會主席蔡乃靖、金門家扶中心主任李桂平、林務所長鐘立偉、金門家扶之友會會長陳向鑫等人都到場參與，與熱心民眾一起傳遞電話亭，象徵傳遞愛。

這個由林務所配合活動製作簡單版復刻金門電話亭開端，衍生由金湖鎮公所、鎮民代表會、家扶中心及社會各界投入物資及勞動力，眾志成城愛心行動，在林務所的木工廠努力快3個月的期間，靠著熱心人士捐獻及家扶志工的努力，拼湊出100組的公益電話亭。

金湖鎮長陳文顧表示，近年為推展觀光公所近年陸續進行多處的環境整理，其中羅寶田園區不僅是觀光景點，也是對感謝羅神父早年對於金門醫療及扶貧的貢獻；園區日前進行重新粉刷，潔白且具特色的園區，也是深具金門有特色的網紅打卡點。

蔡乃靖也說，只要有心，金門可以做更多的事，未來希望以在地的景觀或歷史資源，結合文創或地方創生，打造更有故事的金湖品牌。陳向鑫則提到，1994年1月29日羅寶田神父在車禍意外中往生，對於這位對金門早年有不凡貢獻的洋菩薩卻少有紀念活動，公益電話亭的製作與羅神父的精神相仿，這次活動或許簡單，但懷著真誠感謝的情感。

鐘立偉表示，公益電話亭由所內同仁陳至偉及許明祥等所內同仁設計打造，目前以儲物箱的概念設計，由於物資均由熱心民眾捐獻，林務所以既有人力跟設備製作，能成為今年春節活動最有溫度的項目，同仁多與有榮焉。