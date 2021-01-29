創投業跨越濁水溪南下踩線 看好高雄未來投資環境

看好高雄，中華民國創業投資商業同業公會今天在高雄舉辦「投資大高雄企業參訪暨投資媒合會」，盼創投業加入投資大高雄行列，高雄市長陳其邁今早亦向創投業信心喊話，指投資高雄正是時機，市府會協助企業解決最常面臨的「五缺」問題，並全力加速新創公司成長，尋找更多的市場。

創投公會理事長邱德成偕廿多家創投代表，昨起到高雄參訪多家潛力企業，今早並在高雄麗尊酒店盛大舉辦「投資大高雄—創投媒合會」，現場邀高雄5家成熟型、5家新創型企業設攤展示，希促成創投資金挹注高雄。

創投公會指出，目前包括全球最大砷化鎵晶圓代工廠穩懋、全球半導體封測領導廠日月光、被動元件龍頭國巨、全球前三的半導體介面廠穎崴、日商半導體內襯儲槽大廠華爾卡、德商半導體沉積材料默克等都投資高雄，顯見高雄的未來潛力可期。

創投公會理事長邱德成說，縣市政府經營團隊不對，產業前景再好，創投業仍都卻步，但就他觀察，高市府團隊包括市長及副市長均具中央層級的歷練，是黃金陣容，因此創投公會希望聯手高市府向中央爭取20億經費，由中央出8億，另12億則結合高雄優質有活力的企業，共組「大高雄創投基金」，共同投資高雄。

邱也表示，非僅創投業看好高雄，一些流標案的活化， 其實都是投資寶藏，他預期台灣重大金融保險公司未來二、三年都會加碼在高雄投資，高雄將是創投業新投資的焦。

陳其邁說，包括生醫、精密機械及相關電子產業等新創公司，都非常具有潛力。目前全球供應鏈正在重組，高雄一方面跟中央合作吸引企業投資，另也藉由橋頭科學園區跟5G AIoT(智慧物聯網)亞洲新灣區新創園區設立，吸引微軟、亞馬遜、思科等這國際企業進駐，發揮以大帶小效用，讓更多的新創公司、有潛力公司，一起進到亞洲新灣區。