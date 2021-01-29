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他集4千張發票中33張 高市國稅局：和發票中獎率相當
高雄市傳出有民眾以小額購物集發票兌獎，以增加中獎機率，最新一期兌了4000張發票，中了33張。高雄市國稅局今天表示，這個中獎機率和統一發票中獎率千分之6相當，但外界觀感不佳，國稅局會持續關注。
今天網路上盛傳高雄市有人到部分網路社群提及集了4000張發票，結果中了33張，有網友指這名人士在上一次發票兌獎時也上網表示中了30多張發票，發票金額都不高。
高雄市國稅局今天表示，民眾有消費事實，店家就應依規定開立統一發票，不管金額大小，只要中獎，就可以領取中獎獎金。
國稅局說，這名人士4000張發票中了33張，與統一發票中獎機率約千分之6相當，但外界給外界洗發票賺獎金的不佳觀感，國稅局將持續觀注。
據了解，有民眾為了集發票增加中獎機率，購買物品時要店家分項結帳開發票，還有人不但分次購買，而且專買小額物品，像紅包袋，但國稅局表示，因確有購買行為，店家也有開發票，如兌中獎項，一樣能兌獎。
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