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舊戲院外牆突剝落 陳其邁要求加速評估市內危老建築

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄今日戲院舊址昨天傍晚外牆突然崩塌，造成鄰戶受影響，多人無家可歸。高雄市長陳其邁今早表示會加速評估市內公共使用危老建築的評估。記者王昭月／攝影
高雄今日戲院舊址昨天傍晚外牆突然崩塌，造成鄰戶受影響，多人無家可歸。高雄市長陳其邁今早表示會加速評估市內公共使用危老建築的評估。記者王昭月／攝影

高雄今日戲院舊址昨天傍晚外牆突然崩塌，造成鄰戶受影響，多人無家可歸。高雄市長陳其邁今早對此表示，會加速評估市內公共使用危老建築的評估，市府在預算上會全力補助。

陳其邁今早參加「投資大高雄企業參訪暨投資媒合會」，會前受訪時針對八德二路大樓外牆突崩塌事件做出指示。他說，人員安置部分由民政局處理，還有幾戶屬於社會局列管的弱勢家庭，他會責成里幹事，專人專案協助受災戶安置、轉介或是短期安家，補助金及慰問金部分，社會局也要盤點過一次。

他同時表示，今早已與工務、民政、社會等局處針對危老建築開過會，將對一定年度以上公共使用的危老建築加速初評，預算上市政府會全力來補助，讓公共使用的老舊危險建築能夠優先執行。

建築 陳其邁 崩塌

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