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影／舊戲院外牆昨崩落 鄰戶昨倉皇安置今早回家尋藥
高雄市市新興區八德二路「今日戲院」舊址昨天傍晚後側外牆剝落，被鑑定為險建築，應緊急處置，這起意外造成鄰近住戶居不安寧，有21人暫時安置到飯店，有住戶昨天倉皇離開家裡，連鞋子都來不及換穿，今天一早不少慢性病老人因沒帶藥，也冒險回到住家取藥。
位在高雄八德二路的今日戲院舊址，後來轉型遊藝場，但昨天發生後側外牆倒塌意外，工務局基於安全，昨晚成立緊急應變小組，進駐輪值留守，今天上午再進場清理。
工務局表示，經高雄市建築師公會建築師及土木技師公會技師現場緊急鑑定，其中梁的損壞程度輕微，靠近同愛街35巷側則有6根柱子的混凝土裂開剝落、鋼筋裸露，依「災害後危險建築物緊急評估表」，判定危險應暫時停止使用，現場已張貼黃單標記。
另為防範這處險建築損壞擴大，巷道已暫時禁止通行。工務局昨晚先針對現場混凝土塊掉落物及毀損汽機車完成清空作業；今早再清理鋼筋混凝土帷幕牆部分。
這場意外，讓鄰近住戶無法進出，約21人暫時安置到飯店，但因事情來得突然，有人藥物沒帶，也沒能帶換洗衣物出來，一早有不少住戶回到住所要拿糖尿病等藥，有名住戶怕昨天匆忙拔掉頭後，冰箱內的食物壞掉，趕忙回來插電。
工務局呼籲，民眾如有危險老舊的建物需申請重建，可到市府四維行政中心建管處內設立的專案辦公室諮詢，每周二、五下午2點到5點有建築師駐點服務，或撥(07)336-8333轉2281洽詢。
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