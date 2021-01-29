30年前被救回一命 李清亮今年報恩要捐救護車回饋社會

台東縣民李清亮30年前在山區工作，忽然覺得身體不舒服，以為人生即將畫上句點，幸好救護車趕到將他送往醫院急救，最後撿回一命，讓他覺得消防人員是人間活菩薩，但早年沒有能力回饋，只能放在心裡，今年和家人商議後，決定過年後捐出一輛救護車。

李清亮說，30年前病痛纏身，要不是消防人員救護速度快，或許早已沒命。今年農曆春節前，他準備自家種植的段木香菇和醃漬梅子，到關山消防分隊拜年，也捐出一輛救護車。

他說，消防、義消人員平常出勤救災、救護，非常辛苦而且危險；希望表達感恩心意。除向關山消防、義消分隊全體隊員拜年，家人也要把對消防人員的感恩轉換讓更多人受惠，年節後將捐出一輛救護車，希望幫助更多需要的人。