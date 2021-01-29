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30年前被救回一命 李清亮今年報恩要捐救護車回饋社會

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東縣民李清亮（中）感念30年前被消防人員救回一命，如今有能力決定捐救護車回饋社會。記者施鴻基／攝影
台東縣民李清亮（中）感念30年前被消防人員救回一命，如今有能力決定捐救護車回饋社會。記者施鴻基／攝影

台東縣民李清亮30年前在山區工作，忽然覺得身體不舒服，以為人生即將畫上句點，幸好救護車趕到將他送往醫院急救，最後撿回一命，讓他覺得消防人員是人間活菩薩，但早年沒有能力回饋，只能放在心裡，今年和家人商議後，決定過年後捐出一輛救護車。

李清亮說，30年前病痛纏身，要不是消防人員救護速度快，或許早已沒命。今年農曆春節前，他準備自家種植的段木香菇和醃漬梅子，到關山消防分隊拜年，也捐出一輛救護車。

他說，消防、義消人員平常出勤救災、救護，非常辛苦而且危險；希望表達感恩心意。除向關山消防、義消分隊全體隊員拜年，家人也要把對消防人員的感恩轉換讓更多人受惠，年節後將捐出一輛救護車，希望幫助更多需要的人。

關山義消分隊幹事黃啟誠感謝李清亮的肯定，回讚李清亮「受人點滴之恩卻湧泉以報」回饋社會。

台東縣關山鎮民李清亮（左二）感念30年前被消防人員救回一命，如今有能力決定捐救護車回饋社會。記者施鴻基／攝影
台東縣關山鎮民李清亮（左二）感念30年前被消防人員救回一命，如今有能力決定捐救護車回饋社會。記者施鴻基／攝影

救護車 拜年

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