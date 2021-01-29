快訊

戰場上的AlphaGo：人工智慧帶來的軍事革命已悄然展開

前房東轟5寶爸：滿屋垃圾 引發同情的嬰兒車被留下

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏議員周陳文彬賄選解職 遞補戴文柱也賄選判刑仍宣誓

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
因賄選遭解職的屏東縣議員周陳文彬，遞補的議員戴文柱，屏東縣議會今上午舉行宣誓就職。圖／屏東縣議會提供
因賄選遭解職的屏東縣議員周陳文彬，遞補的議員戴文柱，屏東縣議會今上午舉行宣誓就職。圖／屏東縣議會提供

屏東縣議會第19屆議員周陳文彬競選本屆議員時，賄選買票，法院判周陳文彬當選無效確定，解職，該選區2人參選，遞補的周陳文彬的為戴文柱，戴也因參選議員時買票判刑，是否由戴文柱遞補，也引發討論，中選會決議由戴文柱遞補議員，屏東縣議會今上午舉行宣誓就職。

屏東縣議員第13選區（春日鄉）周陳文彬參選第19屆縣議員，以每票2000、1000元向選民買票，遭檢調查獲。2019年10月，屏東地檢署提起民事當選無效之訴，屏東地院判決當選無效，周陳文彬上訴，二審高雄高分院2020年12月31日宣判，駁回上訴，周陳文彬當選無效確定，解職。

落選頭國民黨籍戴文柱，同樣在競選期間因買票遭查獲，屏東地院在2019年判刑3月，可易科罰金，緩刑3年、褫奪公權1年。國民黨因此連坐罰鍰80萬元。

63歲戴文柱是春日國小校長退休，教育界服務39年，曾擔任七佳部落會議主席、春日鄉文化藝術勇士協會總幹事等。

屏東縣第19屆縣議員任期過半，議員55人，現有54人，議員陳文弘參選恆春鎮長補選當選，另5人涉案遭解職，鄭雙銓、潘淑真、黃建溢、陸月嬌與周陳文彬，分別由潘維屏、洪明江、利八魁、高惠芬與戴文柱遞補。

屏東縣 當選無效 國民黨

延伸閱讀

劉樂妍涉賄選PO「決定不回台灣」不出庭 法官考慮通緝

劉樂妍涉減租賄選不到庭 檢察官建議通緝

被控賄選 桃園市議員蘇志強當選無效確定

屏東縣城市棒球隊成軍 縣府感謝在地企業1千萬贊助

相關新聞

屏議員周陳文彬賄選解職 遞補戴文柱也賄選判刑仍宣誓

屏東縣議會第19屆議員周陳文彬競選本屆議員時，賄選買票，法院判周陳文彬當選無效確定，解職，該選區2人參選，遞補的周陳文彬...

影／舊戲院外牆昨崩落 鄰戶昨倉皇安置今早回家尋藥

高雄市市新興區八德二路「今日戲院」舊址昨天傍晚後側外牆剝落，被鑑定為險建築，應緊急處置，這起意外造成鄰近住戶居不安寧，有...

影／不畏罷免投票 民進黨民代上街頭挺黃捷

高雄市議員黃捷今天上午由鳳山區民進黨民代陪同，一大早到鳳山街頭向市民拜票懇託，請市民2月6日投下「不同意」罷免的票。這次...

30年前被救回一命 李清亮今年報恩要捐救護車回饋社會

台東縣民李清亮30年前在山區工作，忽然覺得身體不舒服，以為人生即將畫上句點，幸好救護車趕到將他送往醫院急救，最後撿回一命...

助屏東級品牌躍升台灣級 屏東觀光圈重點輔導8商家

以觀光局大鵬灣國家風景區管理處為平台成立的「屏東觀光圈」去年底成立，繼展示特色旅遊亮點的「珍珠商品」和已上架銷售的遊程「...

來自內蒙古新住民藝術家林峰 水墨畫勾勒台灣之美

來自內蒙古的新住民藝術家林峰多才多藝，除了擅長木藝，也投入不同創作領域，林峰成為台灣女婿後，住在屏東縣萬丹鄉20多年，屏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。