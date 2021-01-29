屏議員周陳文彬賄選解職 遞補戴文柱也賄選判刑仍宣誓

屏東縣議會第19屆議員周陳文彬競選本屆議員時，賄選買票，法院判周陳文彬當選無效確定，解職，該選區2人參選，遞補的周陳文彬的為戴文柱，戴也因參選議員時買票判刑，是否由戴文柱遞補，也引發討論，中選會決議由戴文柱遞補議員，屏東縣議會今上午舉行宣誓就職。

屏東縣議員第13選區（春日鄉）周陳文彬參選第19屆縣議員，以每票2000、1000元向選民買票，遭檢調查獲。2019年10月，屏東地檢署提起民事當選無效之訴，屏東地院判決當選無效，周陳文彬上訴，二審高雄高分院2020年12月31日宣判，駁回上訴，周陳文彬當選無效確定，解職。

落選頭國民黨籍戴文柱，同樣在競選期間因買票遭查獲，屏東地院在2019年判刑3月，可易科罰金，緩刑3年、褫奪公權1年。國民黨因此連坐罰鍰80萬元。

63歲戴文柱是春日國小校長退休，教育界服務39年，曾擔任七佳部落會議主席、春日鄉文化藝術勇士協會總幹事等。

屏東縣第19屆縣議員任期過半，議員55人，現有54人，議員陳文弘參選恆春鎮長補選當選，另5人涉案遭解職，鄭雙銓、潘淑真、黃建溢、陸月嬌與周陳文彬，分別由潘維屏、洪明江、利八魁、高惠芬與戴文柱遞補。